Ein bunter Weihnachtsmarkt Der Baum vorm Rathaus steht schon. Auch das Programm für das erste Adventswochenende ist fertig. Es wird heiß und bunt.

Mehrere Shows, darunter eine Lasershow, sind zum Weihnachtsmarkt in Roßwein zu erleben. © PR

Die Roßweiner sind in der Region am ersten Advent auch die Ersten, die Weihnachtsmarkt feiern können. Beim Auftakt am Freitag, 25. November, bleibt es traditionell. Die Roßweiner Spielleute dürfen ab 18 Uhr Glühwein verkosten. Wer das leckerste Heißgetränk serviert, wird aber erst am Sonntag um 15 Uhr verraten. Außerdem werden am Freitagabend beim Kabarett die Lachmuskeln strapaziert. Die Tickets dafür sind schon ausverkauft.

Alternativ können sich die Besucher auf dem Markt und an den Ständen dort unterhalten, sich Leckereien schmecken lassen. Für den Ratshauskeller gibt es mit 22.30 Uhr einen Ausschankschluss. „Damit sich die Gäste orientieren können und ein Ende finden“, erklärte Michael Klöden vom Ordnungsamt auf Anfrage von Bäckermeister Schmidt. Der hat nämlich nicht vor, seinen Stand am Freitagabend gleich wieder zu schließen. Wegen des Kabaretts werde auf dem Marktplatz nach der Eröffnung schon keine Musik gespielt. „Doch es müssen alle auf ihre Kosten kommen“, meint Schmidt als Mitwirkender.

Am Sonnabend und Sonntag bekommen die Gäste allerhand Kultur geboten. Die Palette reicht von Blas- und Chormusik, Tänzen, Puppentheater, Stollenanschnitt und Lampionumzug bis hin zu einer zweiteiligen Lasershow am Sonnabendabend, inspiriert durch das Musical Aladdin. Außerdem wir eine zauberhafte winterliche Show mit der fünffachen deutschen Meisterin im orientalischen Tanz Franziska Franz aus Hartha zu sehen sein. „Das Ensemble ist inzwischen in der gesamten Republik unterwegs und wird einer der Höhepunkte unseres Roßweiner Weihnachtsmarktes“, verspricht Organisatorin Ines Lammay vom Kulturamt. Weiterhin können die Besucher eine Feuershow mit Funkenzauber sowie mit Posaunenchor, Kurrendesängern und Kindern hiesiger Kitas eine Reihe von Programmgestaltern aus dem Ort erleben.

Auch in der Stadtkirche gibt es aus Anlass des Weihnachtsmarktes ein eintrittsfreies Konzert. Das gestalten die Sänger des A-cappella Kammerchores Freiberg am Sonntag um 17 Uhr.

In der Rathausgalerie öffnen während des Marktes Weihnachtscafé und -bäckerei. Im Heimatmuseum ist eine Sonderausstellung mit Dutzenden alten, neuen, originellen und selbst gebastelten Adventskalendern zu sehen. (DA/sig)

