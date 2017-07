„Ein Bummel in der Altstadt lohnt sich immer“ Citymanagerin Jana Türke über die Baustellenflut in Pirna, Händler-Nöte und Auswege aus dem Dilemma.

zurück Bild 1 von 2 weiter Besucher bummeln über die Schmiedestraße in Pirnas Altstadt. Trotz einiger Baustellen auf den Zufahrtswegen ist das Flair in den Gassen ungetrübt. © Daniel Förster Besucher bummeln über die Schmiedestraße in Pirnas Altstadt. Trotz einiger Baustellen auf den Zufahrtswegen ist das Flair in den Gassen ungetrübt.

Jana Türke, Pirnas Citymanagerin, kümmert sich u.a. um die Vernetzung der Händler und die Kommunikation mit Behörden.

Im Frühjahr brach über Pirna eine Baustellenflut herein, verbunden mit Straßensperrungen, Umleitungen, Staus. Autofahrer versuchten, Pirna-Durchfahrten weitgehend zu meiden – mit fatalen Folgen für den Handel in der Innenstadt. Zwar sind die schlimmen Stau-Tage inzwischen vorüber, doch noch immer verzichten viele auf einen Bummel durch das Zentrum. Citymanagerin Jana Türke erklärt im SZ-Gespräch, warum Kauflustige trotz allem gerade jetzt in die Altstadt kommen sollten.

Frau Türke, lohnt es sich derzeit überhaupt, Pirnas Innenstadt anzusteuern, um einkaufen und essen zu gehen?

Auf jeden Fall. Die vielen Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister freuen sich auf ihre Kunden und warten mit tollen Produkten und einfallsreichen Geschmackskreationen auf die Gäste. Die Innenstadt ist gut erreichbar, und besonders in den Parkhäusern „Stadtmitte“ und „Steinplatz“ gibt es ausreichend freie Parkplätze. Selbst entlang einer der Hauptbaustellen an der Breiten Straße kann man nahezu uneingeschränkt einkaufen.

Trotzdem ist der Ärger über die Baustellen nach wie vor groß.

Seit über drei Monaten wird an einigen Stellen in Pirna gebaut. Besonders auffällig sind die Bauarbeiten auf der Breiten Straße und der Maxim-Gorki-Straße, aber auch in der Innenstadt fällt den Besuchern hier und da eine rot-weiße Absperrung oder ein Bagger auf. Die medialen Berichte über Engpässe sind sehr präsent. Gerade über die sozialen Medien wird der Unmut der Anwohner und der Unternehmer in der Stadt deutlich. Vieles davon kann ich gut nachvollziehen.

Warum muss Pirna so viel bauen?

Der Großteil der Baustellen beruht auf den Schäden, die beim Hochwasser 2013 entstanden sind. Hier muss man auch die tieferliegenden Schäden an den Leitungen berücksichtigen. Bauarbeiten sind unumgänglich, um die Einwohner wieder sicher zu versorgen.

Aber ist das alles zeitgleich nötig?

Leider ja. Dass die Baustellen so geballt daherkommen, liegt insbesondere am sehr engen Förderzeitraum für die Sanierungsarbeiten der Hochwasserschäden. Immerhin ist es gelungen, diesen bis Ende 2018 zu verlängern. Ursprünglich hätten sämtliche Flutschäden schon bis Ende 2017 beseitigt werden müssen.

Händler und Gastronomen leiden unter der Last der Baustellen. Wie können Sie den Akteuren helfen?

Das Citymanagement hat keinen Einfluss darauf, ob, wann und wie gebaut wird. Wenn wir über Bauvorhaben informiert werden, sind die Würfel meist schon gefallen. Aber auch danach gibt es noch viele Dinge, die besprochen und geregelt werden müssen. Deshalb sind wir bei den Bauberatungen dabei und nehmen – soweit möglich – Einfluss.

Wie sieht dieser Einfluss aus?

Wir haben unter anderem dafür gesorgt, dass die Geschäfte trotz Baustellen gut zu erreichen sind, auch für Senioren oder Familien mit Kinderwagen, dass die Fußgänger sicher an den Baustellen vorbeigeführt werden, dass die Akteure vor Ort rechtzeitig über die Beeinträchtigungen informiert werden, und auch, dass die Kommunikation zwischen Baufirmen und den Händlern funktioniert. Mit Marketing-Aktionen weisen wir Besucher und Kunden darauf hin, dass alle Geschäfte zu erreichen sind.

Wie erfolgreich kann das sein?

Natürlich sind die Marketing-Aktivitäten im Verhältnis zum Ausmaß der Baustellen ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir sind in all unseren Aktivitäten an ein knappes Budget gebunden und können daher nicht so intensiv und groß agieren, wie wir dies gern tun würden. Aber wir versuchen, mit möglichst wenig Kosten positive Zeichen zu setzen und somit positive Effekte für die Betroffenen zu erzielen. Wir arbeiten eng mit dem Pirnaer Stadtmarketing zusammen und unterstützen verschiedene Citymarketing-Aktionen.

Welche konkreten Erfolge können Sie verbuchen?

Wir haben gemeinsam mit Stadträten erreicht, dass man entlang der Breiten Straße wieder parken kann. Wir bemühen uns um weitere Parkflächen und sensibilisieren die Ordnungshüter für die angespannte Lage. Unsere Arbeit ähnelt dem Eisbergprinzip. Denn Veränderungen, die sichtbar sind, sind wie die Spitze eines Eisberges. Den Ergebnissen geht oft eine lange und intensive Abstimmungsphase voraus, die Außenstehende kaum wahrnehmen. Oft handeln wir schon, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, wenn wir in den Baustellenberatungen Probleme erkennen, besprechen wir diese sofort mit den städtischen Verantwortlichen und den Baufirmen und sorgen dafür, dass die Erreichbarkeit und Begehbarkeit der Baustellenstrecken möglichst gut ist.

Können Sie angesichts der vielen Baustellen und vielen Gespräche noch auf den Rückhalt der Händler zählen?

Mir ist klar, dass die Kraft bei vielen aufgebraucht ist und die Nerven blankliegen. Dennoch kann und darf ich nicht müde werden, alle aufzufordern, ein positives und freundliches Bild bei Kunden und Besuchern zu schaffen. Wir freuen uns auf Hinweise und Ideen von Händlern, von Anwohnern und natürlich auch von Besuchern, die dazu beitragen, die Situation weiter zu entspannen.

Schafft Pirna es, einigermaßen glimpflich aus dem Bau-Jahr 2017 herauszukommen?

Ich denke schon. Wichtig ist vor allem, Verständnis für die momentane Situation aufzubauen. Letztlich haben die Pirnaer immer wieder bewiesen, dass sie in der Not zusammenstehen und durch Ideenreichtum gemeinsam wachsen. Niemand wird glücklich darüber sein, im Stau stehen zu müssen. Aber wenn alle wissen, warum Bauarbeiten unbedingt sein müssen, und dass das Möglichste dafür getan wird, den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten, haben die Menschen mehr Verständnis für die aktuelle Situation. Dazu gehört auch eine positive Außendarstellung. Und wir haben allen Grund dazu, Pirna ins beste Licht zu rücken, denn trotz der Baustellen auf den Zufahrtsstraßen begrüßt Pirna die Besucher mit einer grandiosen Innenstadt, mit tollem Flair und einem abwechslungsreichen Ensemble aus Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistern.

Interview: Thomas Möckel, Christian Eißner

