Ein Brandwächter in der Grundschule Reichenbach greift jetzt zu dieser Notregelung. Ein zweiter Fluchtweg fehlt. Ansonsten droht die Schließung der Schule.

Auch in dieser Grundschule in Riesa ist seit Jahresbeginn dieser Brandsicherheitswächter im Einsatz. Er arbeitet sonst in einem Bürgerbüro. © Sebastian Schultz

Einen Brandwächter, so wie auf dem Foto in einer Grundschule in Riesa, hat auch Reichenbach seit dieser Woche im Einsatz. Die Stadt musste jetzt schnell reagieren, sagt Bürgermeisterin Carina Dittrich, weil es für das Ober- und das Dachgeschoss keinen zweiten Fluchtweg gibt. Ansonsten hätte die Landesdirektion in Dresden von der Stadt die Schließung der Grundschule fordern können. Dann hätten Kinder auf andere Schulen verteilt werden müssen. Nur, wohin? Deshalb sind Stadt und Schulleitung froh, dass es diese Ausnahmeregelung gibt. So kann der Schulbetrieb in Reichenbach weiterlaufen. Die Sicherheit im Gebäude wird durch den Brandwächter gewährleistet.

Der Mitarbeiter, den die Stadtverwaltung kurzfristig für diese Aufgabe gewonnen hat, muss von sieben bis 13.30 Uhr da sein, seine Kontrollgänge machen und nach Unterrichtsende dafür sorgen, dass sich keine Kinder und Erwachsenen mehr im Ober- und im Dachgeschoss aufhalten. Diese Regelung ist in den nächsten Wochen in Kraft. Am 26. Juni beginnen die Sommerferien. In drei Wochen wird eine Brandschutzbegehung stattfinden, um weitere Schritte festzulegen. Das Problem an sich wird so schnell nicht aus der Welt zu schaffen sein, und es ist auch nicht von heute auf morgen entstanden. Die Forderung nach einem zweiten Fluchtweg für das Ober- und das Dachgeschoss und dem Abstellen weiterer Mängel in Sachen Brandschutz steht seit mehreren Jahren im Raum, bestätigt der Reichenbacher Stadtwehrleiter Ronald Prüß.

Das Gebäude an der Gersdorfer Straße ist über 100 Jahre alt. Die letzte umfassende Sanierung liegt bereits mehr als zwei Jahrzehnte zurück. Die Anforderungen an den Brandschutz sind seitdem strenger geworden. Eine Ausnahmeregelung, die oberen Stockwerke mithilfe des Einsatzes einer Drehleiter als Fluchtweg abzusichern, hat keinen Bestand mehr, sagt der Stadtwehrleiter. Dass jetzt so ein dringender Handlungsbedarf erkannt wird, hängt auch mit dem geplanten Erweiterungsbau an der Grundschule zusammen, sagt die Bürgermeisterin. Die Stadtverwaltung war an die Bildungsagentur in Bautzen herangetreten, weil sie mit dem Erweiterungsbau unter anderem auch die Brandschutzprobleme lösen will. Das hat die zuständigen Behörden außerhalb von Reichenbach auf den Plan gerufen.

Der Kleinstadt geht es damit genauso wie anderen Städten und Gemeinden, die infolge von baulich bedingten Sicherheitsmängeln ihre Schulen im Grunde schließen müssten. In Riesa zum Beispiel sind bislang drei Schulen betroffen. Anders als in Reichenbach handelt es sich dabei aber um einen anderen Bautyp. Das sind vor allem Plattenbauten vom Typ „Dresden“ im unsanierten Zustand.

Fehlt ein zweiter Fluchtweg für die oberen Etagen, verstößt das gegen die Arbeitsstättenverordnung. Die Landesdirektion greift durch. Niemand will, dass im Ernstfall Schulkindern und Lehrern etwas zustößt, weil es Sicherheitslücken gegeben hat. Zum Glück kommt es in Schulen selten zu größeren Bränden. Aber, wie das Institut für Schadensverhütung und Schadenserforschung festgestellt hat, gibt es neben Defekten bei elektrischen Installationen und Geräten in Schulen noch weitere Brandursachen, die häufig auftreten. Das sind Brandstiftungen und feuergefährliche Arbeiten während Reparatur- und Umbaumaßnahmen. Vor diesem Hintergrund sei es den strikten Brandschutzvorschriften in Deutschland zu verdanken, dass Brände in Schulen so selten auftreten und meistens glimpflich verlaufen, schätzt das Institut ein.

Natürlich kosten zusätzliche Schritte Geld, um den Brandschutz bei baulichen Mängeln sicherzustellen. Wenn andere Dauerlösungen absehbar sind, wird abgewogen, welche Investitionen für vorübergehende Lösungen nötig sind. Die Anschaffung eines Rettungsturmes kann so eine Forderung sein, sagt die Bürgermeisterin.

Die Stadt hofft, dass die Brandsicherheitswache in Reichenbach akzeptiert wird, bis der Erweiterungsbau an der Grundschule auch auf den Weg kommt. Reichenbach kann das Projekt nur mit einer mindestens 75-prozentigen Förderung umsetzen. „Bei geschätzten 1,2 Millionen Euro Kosten benötigen wir diese Unterstützung“, sagte die Bürgermeisterin dazu im Stadtrat. Im Moment steht die Finanzierung noch nicht. Unabhängig davon soll der Bauantrag so schnell wie möglich gestellt werden.

