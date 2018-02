Ein Blick tief ins unendliche Sternenmeer

Hoyerswerda. Im Winter ist es in den Abendstunden dunkel genug, um mit einem Teleskop einen Streifzug durch das unendliche Sternenmeer zu unternehmen. Heute um 19 Uhr – sofern das Wetter mitspielt – kann mit eigenen Augen die Schönheit des winterlichen Sternenhimmels durch ein Teleskop genossen werden. Treffpunkt dazu ist am Planetarium an der Oberschule „Am Planetarium“ im WK VI. Es stehen mehrere Teleskope für die Beobachtung zur Verfügung. Eigene Fernrohre oder Ferngläser können mitgebracht werden. Bitte auch an warme Kleidung und Schuhe denken. Eintritt 3 Euro, ermäßigt (Schüler/Studenten) 1,50 Euro. (PeLi/rgr)

