Ein Blick ins Zittauer Wasserwerk Erstmals steigt an der Einrichtung in Eichgraben ein Fest. Ganz in der Nähe kann gleich weitergefeiert werden.

Stadtwerke-Geschäftsführerin Sandra Tempel schaut noch mal nach dem Rechten, damit am Sonnabend alles klappt. © Rafael Sampedro

Mindestens einmal in der Woche schaut ein Mitarbeiter der Stadtwerke Zittau im Wasserwerk in Eichgraben nach dem Rechten. Auch an diesem Sonnabend sind einige von ihnen vor Ort. Aber weniger, um die Anlagen zu kontrollieren. Vielmehr öffnen sie in der Zeit von 14 bis 18 Uhr die Tür der Einrichtung für die Öffentlichkeit.

Vor 14 Jahren haben die Stadtwerke schon mal zu einem Besuch ins Wasserwerk eingeladen, weiß Stadtwerke-Geschäftsführerin Sandra Tempel. Damals fanden aber nur Führungen für interessierte Besucher statt. Jetzt gibt es auch ein Rahmenprogramm. Auf die jüngsten Besucher warten zahlreiche Attraktionen, die mit dem nassen Element zu tun haben, wie ein Wasserlabyrinth, eine Wasserspritze und Entenangeln. Außerdem gibt es für Groß und Klein vielerlei zu gewinnen.

Natürlich können die Besucher auch diesmal alles rund um das Thema Wasser erfahren. Neben Führungen durch die Anlage gibt es Informationen zur Wassergewinnung und -verteilung, zu technischen Gerätschaften, aber auch zur Wasserqualität. Woher kommt das Wasser? Was passiert vor Ort? All diese Fragen werden von den Mitarbeitern der beiden Unternehmen anhand der Anlagen sowie technischer Modelle beantwortet. Und natürlich können die Besucher auch das blaue Nass verkosten. Das Wasser kommt aus dem Weißbachtal und dem Gebirge. Es fließt unterirdisch bis zum Eichgrabener Wasserwerk.

Das Wasser habe fast Trinkwasserqualität, erklärt Stadtwerke-Mitarbeiter Bernd Ladisch. Es sei nur etwas sauer. Deshalb fließt das Wasser in den Behältern über eine feine Kalksteinschicht. Dabei nimmt es etwas Kalk auf und der pH-Wert wird ins Gleichgewicht gebracht, das Wasser sozusagen entsäuert. Den Kalkstein beziehen die Betreiber zweimal im Jahr aus Süddeutschland, insgesamt rund 100 Tonnen, sagt Bernd Ladisch.

Mitte der 1990er Jahre ist das Wasserwerk in Eichgraben errichtet worden. Zwei große Tafeln erinnern an die Bauphase, sie sind extra für das Wasserwerksfest aufgearbeitet worden, sagt Frau Tempel. Über 20 Jahre in Betrieb gehen auch an den Anlageteile nicht spurlos vorbei. In den vergangenen Jahren sind beispielsweise Antriebe, Absperrklappen und Steuereinheiten ausgewechselt worden. Zähler und mehrere größere Armaturen werden, so erklärt Ladisch, in den nächsten Jahren erneuert.

Vor dem Bau des Wasserwerkes floss das blaue Nass bis nach Zittau und wurde so verwendet, wie es aus dem Gebirge ankam. Nachdem die bundesdeutsche Trinkwasserverordnung auch in der Region galt, musste das Wasser noch mal aufbereitet werden. Mit dem Wasser wird die Stadt Zittau einschließlich ihrer nördlichen Ortsteile versorgt. Das Wasserwerk Eichgraben ist mit einer maximalen Tagesleistung von 9 700 Kubikmetern die größte Anlage ihrer Art im Süden des Landkreises.

Am Sonnabend finden auch die Sommerfeste in Hartau und Eichgraben statt. Besucher können die eigens eingerichtete Shuttle-Verbindung mit dem Gebirgsexpress nutzen, um von Hartau und Eichgraben zum Wasserwerk oder zurück zu kommen. An den Haltestellen in Eichgraben, Hartau und am Wasserwerk sowie auf der Internetseite der Stadtwerke stehen die Abfahrtszeiten. Die Fahrten sind kostenlos, wie die Stadtwerke informieren.

