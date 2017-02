Ein Blick in den Haushalt 2017 Noch drei Tage können die Bürger sich zu den Vorhaben der Gemeinde erkundigen – und Einwände vorbringen.

© dpa

Nur noch wenige Tage haben die Arnsdorfer Zeit, einen Blick in die finanziellen Vorhaben der Gemeinde zu werfen. Denn die Verwaltung hat seit Montag den Haushaltsplan für die kommenden zwölf Monate öffentlich ausgelegt. Einige Projekte sollten dem Bürger bereits bekannt sein. So soll beispielsweise in diesem Jahr endlich die Kleinwolmsdorfer Straße umfassend saniert werden – vorausgesetzt der Landkreis Bautzen, der die Maßnahme gemeinsam mit der Gemeinde umsetzen möchte, bekommt noch einen positiven Bescheid zu den Fördermitteln. Ansonsten muss die Sanierung der Kreisstraße erneut verschoben werden. Außerdem will die Gemeinde weiteres Geld in die Planungen zur Sanierung der Plattenbauschule stecken. Welche Vorhaben ebenfalls in dem Entwurf zum Haushaltsplan Berücksichtigung gefunden haben, können sich Arnsdorfer aber gern in Ruhe anschauen.

Dazu haben die Bürger allerdings nur noch drei Tage Zeit. Am heutigen Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie am Montag die gleiche Uhrzeit. Die letzte Möglichkeit, einen Blick in den Finanzplan zu werfen, besteht dann am Dienstag, dem 7. Februar, von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr. Der Entwurf liegt in der Kämmerei der Gemeindeverwaltung, Bahnhofstraße 17, aus. Wer Einwendungen gegen den Entwurf des Haushaltes hat, kann diese dann bis zum 16. Februar bei der Gemeindeverwaltung einreichen. (ste)

zur Startseite