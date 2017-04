Ein Blick hinter die Kulissen des Profisports Marcel Reif begeisterte die Zuschauer beim Sportforum in Diehsa. Nur an einer Stelle kippte die gute Stimmung des Abends.

Marcel Reif © dpa

Diehsa. Marcel Reif hatte einiges zu erzählen. Der prominente Sportjournalist und -kommentator wusste beim Sportforum im Saal der Gaststätte „Am Markt“ in Diehsa zu berichten, welchen Eindruck Trainer der spielstärksten Fußballmannschaften aus Europa bei ihm hinterließen und wie es in diesen Mannschaften hinter den Kulissen aussieht. Einige dieser Mannschaften wurden zu europäischen Spitzenclubs – eine Entwicklung, die Reif mitverfolgt hat. Etwa 1 500 Spiele hat er im Fernsehen kommentiert, von der Bundesliga über die Champions-League bis hin zu Europa- und Weltmeisterschaftsspielen. Er arbeitete dabei für das ZDF, für RTL und zuletzt für den Bezahlsender Sky. Fragen des Moderators Andreas Löper zu all diesen Themen beantwortete Reif auf seine charmante, manchmal auf witzige Art. Dabei ließ er auch Schnitzer, die bei der Kommentatorentätigkeit nun einmal passieren, nicht aus. Löper interviewte ihn über seine berufliche Entwicklung, aber auch zu seinem Familienleben.

Alle Plätze im Saal der Gaststätte waren besetzt. Das freute Bernd Schmidt, den Organisator des Sportforums. Die meist fußballbegeisterten Zuhörer wollten mehr über den bekannten Sportreporter erfahren und dabei einen Blick hinter die Kulissen des Traumberufs Fußballreporter werfen. Die Zuhörer hatten zudem Gelegenheit, selbst ihre Fragen an Marcel Reif zu stellen. Auch hier erwies er sich als sehr auskunftsfreudig – selbst bei Fragen über persönliche Dinge.

Der im polnischen Walbrzych geborene Reif kann auf viele denkwürdige Fußballmomente zurückblicken. Manche davon rufen ein Schmunzeln hervor, etwa seine Moderation mit Günther Jauch beim Champions-League-Spiel Real Madrid gegen Borussia Dortmund am 1. April 1998. Damals hatte sich der Beginn des Spiels um 76 Minuten verzögert, weil ein Tor umgefallen war. Seit 1997 lebt Reif in der Schweiz.

Heute ist er meist nur noch Gast in verschiedenen Fernsehsendungen. Für seine berufliche Tätigkeit als Sportreporter wurde er mehrfach ausgezeichnet und geehrt, unter anderem mit Grimmepreis sowie dem Bayrischen und dem Deutschen Fernsehpreis.

Als gegen 20.30 Uhr die Nachricht vom Bombenanschlag auf die Mannschaft des BVB in Dortmund im Saal eintraf, trübte das die bis dahin gute Stimmung. Marcel Reif verurteilte diesen Anschlag, bei dem zu diesem Zeitpunkt unklar war, wer ihn verübt hatte, sofort auf das Schärfste, wofür er vom Publikum Zustimmung erheilt. Der ganze Saal war sich einig, dass es diese Dinge sind, die dem Fußball sowie dem gesamten Sport nur schaden und versuchen, ihn kaputt zu machen.

Nach zwei Stunden, in denen die Zuhörer viele Episoden aus dem privaten und beruflichen Leben des Gastes erfuhren, konnten sie sich das erst kürzlich von Marcel Reif gemeinsam mit Holger Gertz geschriebene Buch „Nachspielzeit – Ein Leben für den Fußball“ signieren lassen.

