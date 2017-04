Ein Blick hinter die Fassaden der Stadt Millionen DM und Euro flossen in den Großröhrsdorfer Stadtkern. Führungen vermitteln ein Bild davon.

Großröhrsdorf von oben: On der Stadt sind in den vergangenen Jahren viele Gebäide saniert worden. © Uwe Soeder

Hinter die Fassaden will sich die Stadt Großröhrsdorf am 13. Mai schauen lassen zum Tag der Städtebauförderung. Denn in den Genuss von Fördermillionen kam auch die Rödertalstadt in den zurückliegenden Jahren nicht zu knapp. Nun lädt sie zu Rundgängen zwischen Kulturfabrik, Lehngut und Stadtkirche ein. Die finden am 13. Mai von 14 bis 17 Uhr statt. Treffpunkt ist die Kulturfabrik auf der Schulstraße.

„Lassen Sie uns die baulichen Veränderungen im Sanierungsgebiet seit Anfang der 1990er-Jahre Revue passieren“, wirbt die Stadt. Um 14 Uhr geht es los an der Kulturfabrik mit einem kurzen Vortrag zur Städtebauförderung im Großröhrsdorfer Sanierungsgebiet Stadtkern. Das ist durch die Industriegeschichte der Stadt geprägt und war Anfang der 1990er-Jahre durch brachliegende Industriebauten gekennzeichnet. Neben Abriss, Neuordnung und Neubebauung von Flächen dominiert die Kulturfabrik städtebaulich und stadtgeschichtlich den Ortskern. Sie sei ein gelungenes Beispiel für die Umnutzung einer Industriebrache, unter anderem mit Museum und Bibliothek.

Gegen 14.45 Uhr beginnt der Stadtrundgang. Der Weg führt von der Kulturfabrik über Radeberger- und Bahnhofstraße zum Lehngut und weiter über den Kirchweg zur Ev.-Luth. Stadtkirche. Der Rundgang endet wieder an der Kulturfabrik. Erläutert werden die aktuellen Baumaßnahmen Am Lehngut sowie dessen Geschichte und Zukunftspläne. Die Geschichte des Lehnguts reicht zurück bis in das 16. Jahrhundert. Der rittergutsähnliche Bauernhof diente damals dem Lehnrichter als Wohn- und Amtssitz. Nach 1945 wurde das Gut in drei Neubauernhöfe geteilt. Auf dem Areal befinden sich noch zwei sanierungsbedürftige Mehrfamilienhäuser, für die eine Sanierung und Umnutzung angestrebt wird. Zusammen mit dem 2016 begonnenen Bau eines Wohn- und Ärztehauses sowie der Erschließung des Geländes durch die Stadt erfährt das historische Ensemble eine neue Nutzung.

Eine Führung durch die Ev.-Luth. Stadtkirche mit Erläuterung zur Sanierung startet ca. 15.30 Uhr. 16 Uhr endet der Tag mit einer Sonderführung im Technischen Museum der Bandweberei (zum regulären Eintrittspreis). Zugleich werde ein einmaliger Einblick ins Archiv gewährt. Bei Kaffee und Kuchen im Innenhof der Kulturfabrik klingt der Tag aus. (SZ)

