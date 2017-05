Ein bizarrer Auftritt Dynamos Fans marschieren in Karlsruhe und zünden wieder Pyrotechnik. Der Verein äußert sich sehr zurückhaltend - dafür ermittelt jetzt der DFB.

So sieht die Überraschung aus, von der die Ultras Dynamo vorher sprachen. © dpa

Während die Schlagzeilen schon wenige Minuten nach dem Abpfiff über den Ticker laufen, schweigen die Verantwortlichen des Vereins. Von einem Marsch im Military-Look durch Karlsruhe ist die Rede, von Randalen und einer Dynamo-Fan-Armee, die dem Deutschen Fußball-Bund den Krieg erklärt.

Tatsächlich sind von den offiziell exakt 2 004 Dresdner Fans, die ihre Mannschaft zum letzten Auswärtsspiel der Saison begleiten, die allermeisten in Camouflage-Shirts mit der Aufschrift „Football Army Dynamo Dresden“ sowie einer dazugehörigen Mütze ins Wildpark-Stadion gekommen. Das ist sie also, die von den Ultras Dynamo vorbereitete Überraschung bei der sogenannten Abschlussfahrt, für die alle Teilnehmer zehn Euro bereithalten sollten – um ein einheitliches Bild abzugeben, wie es im Vorfeld geheißen hat.

Es ist ein bizarrer Auftritt, und bereits beim Fanmarsch zum Stadion gibt es erste Zwischenfälle. Nach Angaben der Karlsruher Polizei und des Südwestrundfunks werden mindestens 15 Polizisten durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und anderer Pyrotechnik verletzt. Zudem sollen Dynamo-Fans den Eingangsbereich überrannt haben, 21 Sicherheitskräfte werden dabei verletzt.

Es ist ohnehin eine merkwürdige Atmosphäre beim Fast-Geisterspiel vor 5 972 Zuschauern nach einer DFB-Strafe. Dauerkartenbesitzer sind zugelassen, Vip-Besucher und eben die Gäste-Fans, die eine gute halbe Stunde vor Anpfiff ihren Fanblock regelrecht stürmen. Ein Böller knallt. Und mit Spielbeginn zündet die mit einem Transparent selbst ernannte Football Army erneut Pyrotechnik. Der Stadionsprecher bezeichnet das als „völlig irrsinnig“. Und in der Halbzeitpause verkündet er dann, dass die Versorgung im Gäste-Block eingestellt worden ist, weil es Übergriffe auf Servicemitarbeiter gegeben habe. Es soll ein Getränke- und Imbissstand geplündert worden sein.

Später lassen die Dynamo-Fans plakativ einen Panzer rollen, erklären dem DFB den Krieg. Zu den Gesängen „Fußball-Mafia DFB“ klatschen auch die KSC-Vips – aus Protest gegen die Strafe des Sportgerichts, das den Zuschauerteilausschluss am vergangenen Mittwoch verhängt hatte.

Mit einer Einschätzung der Geschehnisse tut sich Dynamo-Geschäftsführer Michael Born sichtlich schwer. Am liebsten wäre er offenbar wortlos in der Mannschaftskabine verschwunden, stellt sich aber dann und sagt: „Sportlich sind wir natürlich sehr zufrieden. Mit dem Sieg haben wir den fünften Tabellenplatz sicher. Das freut uns natürlich.“

Auf die SZ-Nachfrage, was darüber hinaus den Auftritt der Fans betrifft, meint Born: „Zum Teil beeindruckend, zum Teil weit über die Grenzen hinaus und so nicht akzeptabel.“ Dass Getränkestände geplündert wurden und es verletzte Polizisten und Ordner gibt, darüber wisse er „im Moment noch nichts“. Bleibt die Frage nach den Konsequenzen des Vereins. „Das ist eine Sache, die wir ganz in Ruhe analysieren und keine vorschnellen Schlüsse ziehen. Dann werden wir mit Sicherheit unsere Konsequenzen daraus ziehen.“

Diese hat er bereits in der Vorwoche angekündigt, als bei der Choreografie im Heimspiel gegen 1860 München eine vermummte Person mit Baseballschläger in der Hand zu sehen war.

Noch eine schnelle, letzte Frage an den Geschäftsführer: Gibt es ein No-Go an diesem Tag? „Man muss unheimlich viel betrachten, aber Worte wie Krieg haben auf dem Fußballplatz nichts verloren“, sagt Born. Kurz zuvor marschierte die Mannschaft auf den Fanblock zu, bedankte sich für die Unterstützung.

