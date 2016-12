Ein bisschen Winter

Für den Saisonauftakt hat es gereicht: Antonia (im blauen Overall) und Alexander gehörten mit ihrer Mutter Anke Biener zu denen, die am ersten Weihnachtsfeiertag die Skipiste in Rugiswalde testeten. Dafür hatten die Schneekanonen eine Woche vorgearbeitet. Aufgrund der milderen Temperaturen war aber der Lift am Montag nicht mehr in Betrieb. Foto: Marko Förster

