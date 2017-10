„Ein bisschen wie Aktivurlaub“ Freiwillige setzten eine Woche lang Wanderwege instand. Sie nahmen dafür extra frei.

Hier packen alle an: Die Teilnehmer des Bergwaldprojektes befreiten in der vergangenen Woche so einige Wanderwege von Gestrüpp. Stefan Reiher (v.) möchte damit seiner Wanderregion etwas zurückgeben. © Andreas Weihs

Über dem Waldweg an der Hirschke bei Königstein hängt Nebel. Taunasse Spinnennetze glitzern in den wenigen Sonnenstrahlen, die es schon durch den Dunst geschafft haben. Etwas weiter den Weg hinauf wird gearbeitet. Mit Astscheren und kleinen Sägen rückt man dem Bewuchs am Weg zu Leibe.

Doch es sind keine Arbeiter des Sachsenforsts, sondern zwölf Freiwillige. Vergangene Woche waren sie mit dem Verein „Bergwaldprojekt“ in der Sächsischen Schweiz. Seit bereits fünf Jahren arbeitet der Forstbezirk Neustadt mit dem Verein zusammen. Jeweils im Frühjahr und im Herbst organisieren sie einen Arbeitseinsatz. Diesmal war das Team um Königstein, Rosenthal, Reinhardtsdorf und Cunnersdorf bei Gohrisch unterwegs. Eine Woche lang schnitten Freiwillige stark zugewachsene Wanderwege wieder frei oder sorgen für mehr Platz für seltene Bäume.

Lisa Lehmann schneidet oberhalb des Weges einen Baumtrieb nach dem anderen weg. Die Berlinerin hat für diese Woche extra Urlaub genommen. Bereits im letzten Mai sei sie auf dem Malerweg unterwegs gewesen, sagt sie. Daher wusste sie, wie schön es hier ist und entschied sich für eine Projektwoche in der Sächsischen Schweiz.

Doch warum gehen Leute in ihrem Urlaub freiwillig arbeiten? „Man kann in der Natur sein, und es ist ein bisschen wie ein Abenteuerurlaub“, sagt Lisa Lehmann begeistert. Natürlich sei die Arbeit sehr anstrengend, aber man wisse am Ende des Tages, was man geleistet hat. Die 33-jährige arbeitet als persönliche Assistenz für Menschen mit Behinderung. Das sei auch anstrengend, aber auf eine andere Art, sagt sie. „Und hier komme ich mal aus dem eigenen Saft raus“, sagt sie lachend.

Einer ihrer Mitstreiter, Stefan Reiher, ist Großhandelskaufmann, sitzt viel im Büro. Als er durch eine TV-Dokumentation von dem Projekt erfuhr, sei er angefixt gewesen. „Ich gehe viel in der Sächsischen Schweiz wandern“, sagt der Zwickauer. „So kann ich nun etwas zurückgeben.“ Er sieht das ganze nicht als Arbeit. Für ihn sei es ein bisschen wie Aktivurlaub, bei dem er auch viel lerne.

Ganz viel nimmt auch Jens Rene Kleinz aus Berlin mit. Für den Künstler ist es schon das fünfte Projekt. Er entkomme damit dem Moloch der Großstadt. „Ich kann hier meine Gedanken schweifen lassen und bekomme sogar neue Ideen für meine Kunst“, sagt er. Lisa Lehmann schneidet unterdessen den nächsten Trieb ab. Traubenkirsche sei das, erklärt die Berlinerin. „Die wuchert hier überall und verdrängt alle anderen Pflanzen.“ Hier weiß jeder, warum welche Arbeit getan wird. Das ist Andreas Frieseke vom Verein Bergwaldprojekt wichtig. Nur so können die Teilnehmer auch etwas über den Wald und das Ökosystem lernen, so der Projektleiter. „Es geht darum, dass sie wieder ein Bewusstsein für Natur und Umwelt entwickeln.“ Und lernen, was man für ein glückliches Leben benötigt. Damit wolle man die Teilnehmer bestärken, auch ihren Alltag naturverträglicher zu gestalten.

Damit jeder davon profitieren kann, ist die Teilnahme kostenfrei. An den bundesweiten Projektwochen nehme tatsächlich ein Querschnitt der Gesellschaft teil, sagt Andreas Frieseke. „Vom 18-jährigen bis zur über 70-Jährigen sind alle dabei, und auch alle Berufsgruppen sind vertreten.“ Das funktioniert. Die gemeinsame Arbeit und das Erlebte schweißen die Gruppe zusammen. Die meisten sind am Ende jedes Tages von der ungewohnten körperlichen Anstrengung kaputt. Trotzdem wollen sie alle wieder am Bergwaldprojekt teilnehmen – und im Urlaub arbeiten.

Mehr Informationen im Internet.

zur Startseite