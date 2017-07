Ein bisschen unsterblich Flieger, Lehrer, Discjockey – Karsdorfs Horst Seim gehörte zu den populärsten Bürgern Rabenaus. Nun wird er beerdigt.

Er suchte immer die Unterhaltung: Horst Seim, hier beim rituellen Besuch im Dorfladen von Karsdorf. Mit 98 ist er nun gestorben. © Archivfoto: Eric Münch

Es gibt Menschen, denen traut man die Unsterblichkeit zu. Horst Seim aus Karsdorf gehörte dazu. Sah man den Hochbetagten, lang aufgeschossen, schlohweißes Haar, wache Augen, wie er seine Frau Christel im Rollstuhl durch den Park schob, konnte kein Zweifel daran sein, dass er die Hundert schafft. Angst vor dem Tod hatte er nicht. „Das Leben geht für alle zu Ende“, pflegte er zu sagen. „Ich bin darüber hinweg.“ Sorgen machte er sich für den Fall, dass seine Frau, vom Schlag gezeichnet, vor ihm geht, dass er keinen mehr hat, den er bemuttern, bei dem er sich ausheulen kann. Er hätte sich nicht sorgen müssen. Vorigen Mittwoch ist er gestorben.

Man muss nur einen Tag lang die Augen richtig aufmachen, und man könnte ein Buch schreiben. Dieser Satz von Horst Seim fasst seine Freude und sein Interesse am Leben zusammen. Im Gegensatz zu den meisten, die vom Bücherschreiben im Konjunktiv sprechen, hat Horst Seim seine Erlebnisse wirklich aufgeschrieben, angestiftet von Konrad, seinem Urenkel, der wissen wollte, wie es früher war. Sein Buch, fast 260 Seiten, hat Seim gern jungen Leuten in die Hand gedrückt – in der Hoffnung, sie mögen ihre eigenen Großeltern über das Vergangene ausfragen.

Horst Seim war populär in Karsdorf und weit darüber hinaus. Bei seiner Bestattung am Dienstagvormittag wird ein langer Zug erwartet, der in Possendorf die Bundesstraße 170 Richtung Familiengrabstätte quert. Dabei begann Seims Leben unspektakulär. Als Landwirtssohn kam er 1919 in Karsdorf zur Welt. Am gleichen Tag wie Richard Wagner geboren, interessierte er sich schon als Kind für Musik, für das familieneigene Grammophon und die Plattensammlung – eventuell ein Hinweis auf seine spätere Karriere als DJ. Weil er so gern ein Radio haben wollte, und sich als Bäckerlehrling keins kaufen konnte, schrieb er einfach an den „Führer“ unter dem Vorwand, seine Reden hören zu wollen. Das Radio bekam er, für Politik hat er sich nicht weiter interessiert. Zur Luftwaffe meldete er sich zwar freiwillig, aber nur, um nicht als Infanterist im Dreck zu robben. Etliche Male flog „Schlipssoldat“ Seim Bomben nach England. Dabei entrann er wiederholt dem Tod durch Beinahekollisionen, Beschuss und Technikversagen.

Als der Krieg aus war, wurde Horst Seim Neulehrer. Eine glückliche Wendung, die, wie so viele in seinem Leben, eher zufällig stattfand, ausgelöst von einer Zeitungsannonce. 1946 stand er in Oelsa vor seiner ersten Klasse. Seim war ein Naturtalent, einer, der die Zuneigung der Kinder im Handumdrehen gewann. Der Oelsaer Holzbildhauer Helfried Mende, heute 82, saß in dieser ersten Klasse. „Horst Seim wollte seine Ordnung haben“, sagt er, „aber es hat viel Spaß gemacht bei ihm.“ Aus der Begegnung im Klassenzimmer wurden in Helfried Mendes Fall über 60 Jahre Freundschaft.

Neben der Schule machte Horst Seim Kultur. Er spielte mit den Kindern Theater und trat mit seinem Karsdorfer Quartett auf. Als Rentner nutzte er seine Unterhalterqualitäten voll aus. Mit der Hobby-Disco zog der wohl älteste Discotheker der DDR durch die Ferienheime und Gasthöfe oder spielte unter freiem Himmel, insgesamt 1 592 Mal. Im Gasthof Malter unterhielt er eines Abends drei grüne Hochzeiten und eine Silberhochzeit auf einen Streich.

Horst Seim liebte die Gesellschaft, das gute Gespräch. Jahrelang konnte man ihn allmorgendlich im Dorfladen von Karsdorf mit einigen Getreuen beim zweiten Frühstück die Weltlage erörtern hören. Er kam auch oft und gern zu den Klassentreffen seiner einstigen Schüler, das letzte ist erst ein paar Wochen her. Helfried Mende und viele andere werden Horst Seim vermissen. „Wir hatten eine wunderbare Zeit.“

