Ein bisschen mehr freie Fahrt Die Sanierung der Stützmauer an der Kriebsteiner Straße wird unterbrochen. Während der Pause ist die Fahrbahn breiter.

Blick vom anderen Zschopauufer: Ein wenig erinnert das, was die Arbeiter an der Stützmauer an der Kriebsteiner Straße derzeit tun, an ein Puzzle. © André Braun

Ein wenig erinnert das, was die Arbeiter an der Stützmauer an der Kriebsteiner Straße derzeit tun, an ein Puzzle. Das erkennt aber nur, wer sich den Baufortschritt vom gegenüberliegenden Zschopauufer aus anschaut. Denn die Männer stehen auf einem Holzpodest unter dem Mauervorsprung und verblenden die Mauer mit Natursteinen. Außerdem werden im Bereich des Mühlgrabens das Geländer montiert und die Böschung gestaltet.

Es sind die letzten Handgriffe in diesem Jahr. Denn ab Montag, 19. Dezember, gibt es auf der Baustelle eine Winterpause. Diese dauert witterungsabhängig mindestens bis Mitte Januar 2017. „Im Moment liegen die Bauarbeiten gut im Plan, Verzögerungen sind nicht zu verzeichnen“, teilt Isabel Siebert, Pressesprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), auf Anfrage des Döbelner Anzeigers mit. Zur Absicherung des Winterdienstes werde während der Pause im Baustellenbereich eine entsprechende Aufweitung des Fahrstreifens erfolgen. Trotzdem werden die Kraftfahrer weiter per Ampelregelung wechselseitig an der Baustelle vorbeigeleitet.

Insgesamt sollen die Arbeiten bis Ende kommenden Jahres fertig sein. Von den Gesamtkosten in Höhe von rund 4,3 Millionen Euro tragen der Freistaat Sachsen 3,2 Millionen Euro, die Stadt Waldheim rund eine Million Euro und die Versorgungsunternehmen etwa 75 000 Euro.

In Sichtweite von der Kriebsteiner Straße befinden sich noch zwei weitere Baustellen, die beide bis Ende des Monats abgeschlossen sein sollen, wie Michael Wittig, Fachbereichsleiter Ordnung und Bauamt, im Stadtrat informierte. Tonnenschwere Granitsteine geben der Ufermauer am Oberwerder jetzt wieder Halt. Sie wurde während des Hochwassers im Juni 2013 auf einer Länge von rund 270 Metern ausgespült. Die Kosten von rund 86 000 Euro werden komplett aus dem Wiederaufbaufonds Hochwasser des Freistaates Sachsen zur Verfügung gestellt.

Auch die knapp 66 000 Euro für die Sanierung der Ufermauer am ehemaligen Stadtbad kommen aus diesem Fonds. Am Bad erfolgt derzeit noch die Landschaftsgestaltung. Die Sanierung der etwa 70 Meter langen Mauer ist abgeschlossen. Dabei haben die Arbeiter einer erzgebirgischen Firma die Wand mit Mikrobohrpfählen stabilisiert und wieder aufgebaut. Anschließend wurden neue Abdecksteine gesetzt.

