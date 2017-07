Ein bisschen kühl hier! Für die Goltzschaer ist Christian Albert der Schwimmmeister, für die Kinder in Brasilien der Lehrer aus Deutschland.

Der Jojo-Sommer in Deutschland ist nichts für Christian Albert. Obwohl die Sonne hoch über dem Naturbad Goltzscha steht und die Luft auf gute 25 Grad erwärmt, friert der Schwimmmeister ein wenig. Sein Körper hat sich noch nicht wieder akklimatisiert, seit er vor ein paar Wochen aus Brasilien zurückgekehrt ist. In dem Land, das Christian Albert zur zweiten Heimat geworden ist, sind es im Sommer selten unter 40 Grad. Und selbst im Juni und Juli, den Wintermonaten, fällt die Temperatur im Bundesstaat Santa Catarina im Süden des Landes kaum unter 20 Grad.

Vor zwei Jahren waren Christian Albert und seine Frau das erste Mal dort. Als Rucksacktouristen lernten sie den Regenwald kennen, den tiefen Glauben und die Freundlichkeit der Menschen – aber auch die Armut. Vor allem die extreme Bildungsarmut schockiert den Schwimmmeister und die Ergotherapeutin. „Nach dem Urlaub ging es uns schlecht“, erinnert sich der 30-Jährige. Das schlechte Gewissen über die Ungleichverteilung auf der Welt plagt die beiden ganz unabhängig voneinander.

„So blöd es klingt, aber ich konnte nicht mehr ruhigen Gewissens in den Spiegel schauen.“ Deshalb entschließen die beiden sich, ihr Leben zumindest auf Zeit komplett umzukrempeln und zu helfen. Nicht über Spenden, sondern persönlich vor Ort. – „Eigentlich war unser Plan, Obdachlose zu unterstützen“, erzählt Christian Albert, der vorher nie ins Ausland wollte. Doch die Sicherheitsrisiken in den Favelas, den mit hohen Zäunen umschlossenen Armenvierteln Brasiliens, sind sehr groß.

„Und dann haben wir vom Bildungsunterricht gehört“, erzählt der Schwimmmeister von einem Programm für Sprachstudenten. Die Idee, Kindern und Erwachsenen zu helfen, besser zu lesen und zu schreiben, gefällt den beiden. Schließlich bekämpft man ihrer Meinung nach Armut am besten mit Bildung.

Der Schwimmmeister, der drei Monate im Jahr für die Sicherheit im Naturbad sorgt, ist deshalb nun den Rest des Jahres Lehrer – knapp 11 000 Kilometer von Goltzscha entfernt.

Als Deutscher im Chaos-Land

Von September bis Mai, von Mittwoch bis Sonntag sind Christian Albert und seine Frau in Santa Catarina mit ihrem VW-Bus unterwegs, um den Menschen auf den landwirtschaftlich geprägten Höfen Lesen und Schreiben beizubringen. Geld gibt es dafür nicht. Und die Verständigung funktioniert vor allem auf Portugiesisch. In den großen Städten kommt man mit Englisch schon nicht weit, in den ländlichen Gebieten wird es gar nicht verstanden.

„Meine Frau und ich besuchen mehrmals in der Woche selbst eine Sprachschule, um Portugiesisch zu lernen“, sagt Christian Albert. Und wenn das Ehepaar dann andere unterrichtet, benutzen die beiden Arbeitshefte – die Sprache sei deshalb vor Ort nicht das Problem. Zumal die Brasilianer sehr offen sind und sich schon nach kurzer Zeit intensive Freundschaften entwickeln. – „Wir dachten erst, dass unsere Aufgabe vor allem darin besteht, Wissen zu vermitteln.

Es sind aber oft die Gespräche, die wichtig sind“, so der 30-Jährige. Denn in Brasilien herrsche Chaos und gebe es einen nicht enden wollenden Strom an Problemen. Die Bürokratie ist oft undurchsichtig, die Ämter arbeiten nicht nach bekannten Standards und manchmal nur mit Bestechungsgeldern. In den Städten haben die Menschen oft mehrere Jobs und kommen trotzdem gerade so über die Runden. Den Landwirten geht es finanziell zwar besser, sie haben aber so viel Arbeit, dass auch schon die Kleinsten zeitig mit anpacken müssen. Für die Schule bleibt da wenig Zeit.

„Ich hatte am Anfang schon ein bisschen Heimweh und musste mich erst an die Kultur gewöhnen“, sagt Christian Albert, „da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie deutsch ich bin: Man kann nicht über dieselben Witze lachen, man hat ein anderes Verständnis von Ordnung und Pünktlichkeit …“

Aber das Unorganisierte, Spontane sei eben auch sympathisch und wirke sehr menschlich. Der Familienzusammenhalt und die Naturverbundenheit prägen das Leben in Brasilien extrem – und der Glaube, dass Gott hilft, die Probleme zu lösen. „Man bekommt dort so viel zurück, auch an Liebe. Da lernt man viel dazu“, sagt Christian Albert beeindruckt und kann noch viele Anekdoten aus dem brasilianischen Alltag erzählen. Zum Beispiel, dass die Postboten vor dem Haus in die Hände klatschen, weil es keine Klingeln gibt. Oder, dass alle Hochzeitsfotos im Dunkeln entstehen, weil es tagsüber viel zu heiß zum Feiern ist.

Die Flüge für den nächsten Brasilien-Trip haben die Alberts nun bereits gebucht. Im September geht es zurück in das kleine gemietete Häuschen, eine Art Bungalow am Rand des Dschungels. Ob es der letzte Lehrer-Job in Südamerika ist, weiß Christian Albert noch nicht. Das komme darauf an, wie lange die Ersparnisse des Paares reichen und wie es mit dem Arrangement mit der Nünchritzer Gemeindeverwaltung weitergeht. Denn das Naturbad will Christian Albert nicht aufgeben. Seit acht Jahren ist er dort schon Schwimmmeister, kennt alle Stammgäste beim Namen – und nimmt es da gern in Kauf, auch mal ein bisschen zu frieren.

