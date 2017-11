Ein bisschen Gleichheit Wenn Wolfgang Thierse spricht, ist noch Respekt vor Politikern zu spüren, so wie jetzt in Dresden.

Wolfgang Thierse legt den Finger in die Wunden der Demokratie.

Die Sitzreihen im abgedunkelten Saal des Kleinen Hauses in Dresden sind voll. 200 Menschen, die meisten älter als fünfzig, einige Herren mit Anzug, Studenten im Kapuzenpullover. Sie warten darauf, dass Wolfgang Thierse endlich beginnt. Sein Thema: „Die Demokratie verteidigen.“ Die Volkshochschule hat dazu eingeladen.

Aber der SPD-Politiker kneift die Augen im gleißenden Strahl des Scheinwerfers zusammen. Eine fast metaphorische Situation für gefühlte Politikverdrossenheit: Der eine oben im Licht, viele unten im Dunklen. Thierse beschwert sich freundlich, die Regie erleuchtet den Saal. Ein bisschen Gleichheit. Es geht um Globalisierung und Ängste, die Ergebnisse der Bundestagswahl und Flüchtlinge. Um die letzten beiden Jahre, die Deutschland verändert hätten. Die AfD, die Thierse in Teilen rechtsextrem nennt. Um Ungleichheit und dass ein Zehntel der Bevölkerung über die Hälfte des Privatvermögens besitzt.

Thierse spricht über gute Zeiten, die erst ein Vierteljahrhundert her sind. Ein Parforceritt durch die Wendezeit und das Ende des Ost-West-Konflikts. „Welche Euphorie damals, welche Hoffnung auf ein goldenes Zeitalter des Friedens“, ruft er ins Publikum. „Erinnern Sie sich?“ Ein paar ältere Männer haben die Arme verschränkt, fast alle im Saal nicken.

Der 74-Jährige trägt den grauen Vollbart und das Haar nicht mehr so lang wie früher. Aber staatsmännisch, wie damals als Bundestagspräsident kann er noch, skizziert Wege und Lösungen für eine Gesellschaft, die wieder streitet und warnt vor bösen Geistern: Nationalismus, Rassismus, autoritäre Politik a la Putin oder Populismus a la Trump. Es ist ruhig im Saal, einige machen sich Notizen. Nicht selbstverständlich in einer Stadt, in der Veranstaltungen oft von Pegida-Anhängern gestört werden.

„Die Lügen halten Hof als alternative Fakten, die sozialen Medien werden immer mehr zu Echoräumen der eigenen Vorurteile, der Entladung von Hass und der Steigerung von Aggressivität“, fährt Thierse fort. Hält das die Demokratie aus? „Ich bin mir nicht sicher.“ Es brauche gemeinsame Vorstellungen vom Wert der Freiheit, vom guten und sinnvollen Leben und von Respekt und Toleranz.

In der Diskussion danach ist das Staatsmännische weg. Ein Mann um die 70 nennt das kapitalistische Geldsystem die Wurzel allen Übels. Thierse versucht es diplomatisch: „Die Abschaffung des Geldsystems ist illusorisch, aber wir müssen Marktwirtschaft, Sozial- und Rechtsstaat verteidigen.“ Der Sozialstaat sei die größte Errungenschaft Europas.

Der nächste, um die 50, redet etwas verworren über Demokratie, Wahrheit und Diktatur. 1989 sei das Land an den Westen verkauft worden. Stöhnen im Saal. Thierse kontert: „Eine Mehrheit der Ostdeutschen wollte 1989/90 unter das rettende Dach der Bundesrepublik, das hat auch die letzte Volkskammerwahl bestätigt.“ Beifall. Dann donnert Thierse, dass in der Demokratie keiner das Recht für sich beanspruchen kann, im Besitz der alleinigen Wahrheit zu sein. Nun klatschen fast alle.

Eine Mittfünfzigerin spricht Thierse an, redet über Bildungspolitik und die AfD. Thierse aufgebracht: „Haben Sie denn jemals einen konstruktiven Vorschlag der AfD dazu gehört?“ Die Frau sagt, zu viele machten Abitur, zu wenige eine Berufsausbildung. Thierse, halb wütend, halb verzweifelt, sagt zu ihr: „Aber das wollen die Eltern so.“ Die Demokratie zu verteidigen, ist auch für Thierse kein einfaches Geschäft. Nachdem er gegangen ist, sagt ein älterer Herr: „Von dieser Güte, von dieser Ethik, müsste es mehr Politiker geben.“

