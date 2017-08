Ein BH für Europa

Fehlt nur noch der passende Schlüpfer. © Sven Ellger

Die schöne Europa hat dem Gott Zeus zwar dem Mythos nach gehörig den Kopf verdreht. Einen Büstenhalter soll sie dabei aber nicht getragen haben. Den verpassten Unbekannte nun ihrem Bronzeabbild am Königsheimplatz. Es ist nicht das erste Mal, dass der Europabrunnen ins Visier von Vandalen gerät. Doch nicht immer sind die Scherze so harmlos wie die BH-Aktion.

So werden Bronzeplastik und Sandstein immer wieder beschmiert, teilte Stadtsprecherin Diana Petters auf SZ-Anfrage mit. Auch andere Plastiken, Baudenkmale, Brunnen und Spielgeräte würden häufig beschädigt. So entstehen dem Grünflächenamt jährlich zwischen 5 000 und 10 000 Euro Schaden. Erst am Montag wurde Schaum in den Gänsediebbrunnen in der Weißen Gasse gekippt. In der Regel wird Anzeige erstattet. (SZ/sag)

