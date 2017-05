Ein bewegtes Leben Astrid Lose hat ein Buch mit ihren Lebenserinnerungen geschrieben. Sie hat Schlimmes gesehen.

Astrid Lose hat ihr bewegtes Leben niedergeschrieben. © Jens Hoyer

Astrid Lose hat in ihrem Leben viel zu Papier gebracht. Das illustrierte Kinderbuch „Kleiner Teddy sucht eine Mama“ ist von ihr. Und sie erzählt „Geheimnisse aus dem Land des roten Porphyr“, in dem sie eine Reise in die Welt sächsischer Sagen und Legenden unternimmt. In ihrem jetzt herausgebrachten Buch beschäftigt sich die 78-Jährige mit ihrer eigenen Biografie. Sie hat ihre Erlebnisse zur Grundlage einer Erzählung gemacht. „Mein Lebenskampf“ heißt das Buch. Der Titel sagt es schon, es geht turbulent zu. In den nächsten Wochen hat sie einige Lesungen in der Region geplant. Denn in Marbach und Döbeln hat Astrid Lose ihre Kindheit verlebt.

Geboren wurde Astrid Lose 1939. Die Mutter wollte sie nicht – wie alle ihre Geschwister hat sie auch die kleine Astrid zu Pflegeeltern gegeben. In Marbach nahm ein Bauer das Kleinkind auf. Die Autorin erzählt, wie sie verwahrlost von ihrer späteren Pflegemutter dort weggeholt wurde. Eine liebe Frau sei sie gewesen, aber nicht sehr lebenstüchtig. Astrid Lose beschreibt die Greueltaten der Russen, Morde und Vergewaltigungen. „Ich habe gesehen, wie 13-jährige Zwillingsmädchen ohne Köpfe am Straßenrand lagen.“

Sechs Jahre hatte sie in Marbach gelebt. Dann ging die Familie nach Döbeln, wo das Mädchen acht Jahre lang die Körnerplatzschule besuchte. „Ich war ehrgeizig und sehr gut in der Schule.“ Eine Lehrstelle hatte sie schon, als die Familie in ein kleines Dorf umzog. „Ich sollte beim Bauern arbeiten mit lauter Einsen auf dem Zeugnis. Da bin mit 14 Jahren abgehauen“, sagt sie. In der Baumwollspinnerei Burgstädt hatte sie gelernt. Danach studiert. „Mit 20 war ich Ingenieur“, erzählt sie. Sie arbeitete im Kombinat Technische Textilien und war dort für die Qualitätskontrolle zuständig. „Ich war überall zu Fachvorträgen, durfte aber nie in den Westen fahren“, sagte sie. Eines Tages habe sie herausbekommen, warum das so war.

Lesungen in Döbeln am 11. Juni um 13 Uhr, Arche, Körnerplatz 17; am 30. Juli um 14 Uhr in der Museumsscheune Marbach, Hauptstraße 129.

