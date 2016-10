Ein Bett für Baumgucker Auch jetzt ist das Grillenburger Walderlebniszentrum einen Besuch wert. Frische Inspiration gibt’s am Sinnespfad.

Kristina Funke vom Forstbezirk Bärenfels hat es sich schon mal gemütlich gemacht. Im neuen Bett auf dem Sinnespfad im Tharandter Wald können Naturfreunde ab sofort eine ungewohnte Perspektive einnehmen. © Andreas Weihs

Es ist Schmuddelwetter. Der Himmel ist grau. Doch ein leises, unregelmäßiges Tröpfeln erfüllt geheimnisvoll den Wald. Auf dem Boden schimmern Zapfen, Nadeln und Blätter mit Wurzeln und Moos um die Wette. Dann wird’s gemütlich: Ein nagelneues Bett taucht zwischen hohen Fichten und jungen Laubbäumen auf. Von seiner Bauart her erinnert es an Bauernmöbel.

Das Walderlebniszentrum im Tharandter Ortsteil Grillenburg ist auch im Herbst reizvoll. „Mit diesem Waldbett und dem nahen Augen-zu-Pfad haben wir erst kürzlich zwei neue Ideen am Sinnespfad umgesetzt“, sagt Kristina Funke. Sie ist die Sprecherin des Forstbezirks Bärenfels. „Liegend können Kinder und Erwachsene die Baumwipfel einmal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten“, erklärt die 41-Jährige, die auch für die Erhaltung und Gestaltung des Areals verantwortlich ist. Oft sei der Blick der Waldbesucher eher waagerecht ausgerichtet. Hier jedoch würden die Besucher dazu eingeladen, entspannt nach oben zu schauen. Rauhaardackelhündin Juste, die Kristina Funke bei der Arbeit und auf der Jagd begleitet, verschwindet dagegen schwanzwedelnd unterm Bett.

Kristina Funke führt zu einem schmalen Weg, der zwischen Bäumen entlangführt. An einer Seite ist eine rote Kordel zum Festhalten gespannt. Auf ihr befinden sich in geringen Abständen Gummistopper. „Hier können die Waldbesucher mit geschlossenen Augen entlanggehen, im Sommer auch barfuß. An jedem Halt können sie tasten, was alles den Weg säumt: die Rinde eines Stammes, stachelige Nadeln und mehr.“ Einzelne Bäume würden dafür noch dicht am Weg gepflanzt.

Lärche aus dem Tharandter Wald

Das Holz für die Pfosten des Augen-zu-Pfades und für das Waldbett kommt aus dem Tharandter Wald. „Es ist widerstandsfähiges Lärchenholz. Eine örtliche Garten- und Landschaftsbaufirma hat die Objekte gebaut.“ Kristina Funke schraubt an den Enden des Pfades noch Hinweisschilder an. Die studierte Forstwirtschaftlerin, die heute auch als Waldpädagogin tätig ist, sagt: „Die meisten Angebote erklären sich den Besuchern aber von selbst.“

Während Hund Juste neugierig umherschweift, erklärt Funke: „Wir wollen Kinder in der natürlichen Umgebung zum Entdecken und Spielen anregen. Sie sollen nicht zu sehr mit fertigen Ideen zugeschüttet werden.“ Eltern wiederum könnten sich in der Zeit erholen. In einem flachen Nebenbach der Triebisch ist unweit einer Brücke ein Damm aus dicken Ästen gebaut. „Wir finden hier immer neue Bauwerke“, sagt Kristina Funke. Das Waldtelefon, das per Schall funktioniert, lässt sie ausnahmsweise aus. An Klanginstrumenten aus Holz vorbei geht es zur Tanzdiele, dem großen Picknickplatz am Abenteuerpfad.

„Als Nächstes sind hier Umbaumaßnahmen geplant. Um das Walderlebniszentrum zu erhalten und ab und zu neue Ideen zu verwirklichen, werden jährlich rund 8 000 bis 10 000 Euro investiert“, so Funke. Die Einsätze der Waldarbeiter des Reviers seien darin nicht eingerechnet.

Schon vor mehr als zehn Jahren wurden die drei Erlebnispfade, zu denen auch der Holzweg mit seinen zehn Stationen zählt, unter Leitung des damaligen Sächsischen Lehrforstamtes Tharandt angelegt. Heute gehört das Walderlebniszentrum zum Forstbezirk Bärenfels, der von Wilsdruff bis zur tschechischen Grenze reicht. „Von seiner Art und Größe her ist das etwas Besonderes in Sachsen“, so Funke.

Lebensgroße Silhouetten

Seit etwa fünf Jahren können Kinder am Sinnespfad auf eine Aussichtskanzel klettern und durch ein Holzfernrohr Tierobjekte von Wildschwein, Hase, Reh und Dachs im Forschungswildgehege der TU Dresden suchen. „Die Kanzel gab es schon, sie wurde nur umgesetzt. Im Gehege lebt auch Rotwild, doch es ist scheu und kaum zu sehen.“ Am Abenteuerpfad können die Besucher seit einem Jahr auch nachempfundene Greifvögel erspähen. Kristina Finke führt über einen wurzelreichen Pfad und einen langen Steg in einen wild anmutenden Mischwaldteil. Vor einem Aussichtspunkt gleitet ein Mäusebussard über den Weg. Auf einem Pfahl sitzt ein Uhu. Die installierten Silhouetten sind lebensgroß. „So können sich die Kinder vorstellen, wie die Tiere in Natur aussehen.“ Der Abenteuerpfad ist ein Rundweg mit Blockhütte. Am Ende pfeift Kristina Funke Juste herbei, die allein unterwegs war. „Auch die jungen Besucher können etwas herumstromern“, sagt Kristina Funke. Für Kinderwagen ist dabei nur der Holzweg geeignet. Er führt auf ebenem Boden an der Triebisch entlang. Anschaulich wird dort Wissenswertes rings um den nachwachsenden Rohstoff Holz vermittelt. Dort kann man dann auch lernen, wie die Baumhöhe mit einem Zeichendreieck bestimmt wird.

Das Walderlebniszentrum Grillenburg hat ganzjährig geöffnet und kostet nichts. Aus Kurort Hartha kommend fährt man bis zum Parkplatz am Ortseingang Grillenburg, von da läuft man etwa 250 Meter weiter auf der Hauptstraße, vorm Gasthof Waldhof muss man in den Grunder Weg einbiegen. Nach 100 Metern erreicht man das Erlebnis-Areal.

