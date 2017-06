Ein Besuch in der alten Wassermühle Zum Mühlentag erkundeten Interessierte das historische Gebäude. Dessen Erhalt ist das Werk einer engagierten Gruppe.

Der Getreidekorb von Karin Schmidt weckt bei den Brüdern Philipp und Oskar Eulitz (v. r.) großes Interesse. Geduldig lassen sie die Körner durch ihre Hände fließen. Gabi Lorenz hält indes den Mais, der eine Etage höher entkernt werden kann. © Lutz Weidler

Es dauert ein wenig, bis der alte Elektromotor bereit ist. Doch dann drehen sich die ersten Räder, aus jeder Ecke dringen Geräusche, Etage für Etage erwacht Leben in der Oelsitzer Wassermühle. Wäre die Arbeit hier nicht 1992 eingestellt worden, würde nun Getreide von den haushohen Silos in das ratternde Walzwerk geleitet und dort in Mehl verwandelt werden. Stattdessen läuft die Maschine, die gemeinsam mit drei anderen einst das Herzstück der Oelsitzer Wassermühle bildete, leer. Nur zur Show. Eine Etage höher müssen Susan und Thomas Eisenreich mit Tochter Florentine ebenfalls ein wenig nachhelfen, damit die Rüttelmaschine ihren Bewegungsrhythmus aufnimmt. Besonders die Jüngste hat ihren Spaß.

Ein Anblick, über den sich Gerd Eisenlöffel freut. „Es gibt noch zahlreiche Stellschrauben. Doch wir sind trotzdem froh, dass einige Maschinen funktionieren. So können wir den Besuchern zeigen, wie der Müller früher gearbeitet hat“, sagt er. „Deswegen sind wir bemüht, diese historischen Geräte für die Öffentlichkeit zu erhalten oder wiederzubeleben.“

Die Geschichte der Mühle reicht weit zurück, es war der 15. Mai 1589, als erstmals ein Oelsitzer Müller erwähnt wurde, der sich in der durch ein oberschlächtiges Wasserrad angetriebenen Mühle betätigte. In der Folge wechselten Eigentümer und Müller häufig, ein Großbrand machte im Jahre 1910 sogar einen Neubau als Industriemühle mit zwei Wasserturbinen nötig. Bis circa 1955 lief in Oelsitz die Mehlproduktion, die Schrotproduktion hielt sich gar bis 1992. Seither verfällt dieses Stück Geschichte.

Gerd Eisenlöffel gehört zu einer kleinen Gruppe engagierter Mühlenliebhaber, die den Untergang des historischen Bauwerkes verhindern will. Seit 2010 setzt er sich im Förderverein Oelsitz für den Erhalt der Wassermühle ein. Und das, obwohl er sich vorher kaum für Müllerhandwerk und Getreidearten interessierte.

„Ich war lange im Stahlwerk tätig und bin dann durch berufliche Schwierigkeiten als Ein-Euro-Jobber nach Oelsitz in die Mühle gekommen“, erzählt Gerd Eisenlöffel. In Vorbereitung auf den „Tag des offenen Denkmals“ begann er damals mit ein paar anderen Helfern, erst einmal das äußere Erscheinungsbild der Mühle wieder herzurichten, beispielsweise den Fuß- und Radweg auf der Rückseite des Gebäudes vom verwilderten Gebüsch zu befreien. Später holten sie den Schlamm aus dem Mühlengraben und richteten den Zugang her, dann erkundeten sie das Innere der Mühle und fanden sich in einer wahren Fundgrube wieder.

„Wir haben hier teilweise Geräte geborgen, die von oben bis unten mit Taubendreck verklebt waren, sodass wir gar nicht erkennen konnten, worum es sich handelt.“ Bei einer Maschine stellte sich erst nach der Reinigung heraus, dass die Mühlenfreunde eine automatische Waage gefunden hatten, die ohne Strom und Pressluft funktioniert. Ein Gerät, das Gerd Eisenlöffel eigenen Aussagen nach immer wieder gern vorführt: Durch ein Gegengewicht auf der Rückseite misst die Waage stets zehn Kilogramm Getreide ab, das von oben eingeführt wird. Erst neuneinhalb durch die volle Öffnung, dann das letzte halbe Kilogramm im Feinschliff durch einen dünnen Strahl. Anschließend kippt sie ab und weiter geht es mit den nächsten zehn Kilogramm.

Ein Messverfahren, das Oskar und Philipp Eulitz aus Ottobrunn bei München viel Freude bereitet. Gebannt betrachten sie das durch die Waage strömende Getreide, greifen in den Auffangkorb und lassen es sich noch einmal durch die Hände rinnen. „Diese Mühle ist total spannend“, meint Oskar. „Hier will ich öfter hinkommen“, bestätigt ihn Philipp.

Gerd Eisenlöffel und die anderen Mühlenliebhaber werden bis dahin versuchen, wieder ein anderes Gerät in Gang gebracht zu haben. „Wir machen das Stück für Stück, damit die Mühle eine Zukunft hat.“

