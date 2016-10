Ein besonderer Gast Nico Müller ist bei der ersten Leisniger Benefizgala dabei gewesen. Jetzt kehrt der Adoro-Sänger zurück.

Nico Müller von „Adoro“ tritt bei der Leisniger Benefizgala am Sonnabend auf. Ebenso wie die anderen Künstler verzichtet er auf eine Gage. © PR

Darüber freut sich Hansjörg Oehmig, der Organisator und Moderator der Leisniger Benefizgala, besonders: Nico Müller von „Adoro“ wird bei der 15. Auflage der Gala am Sonnabend (19.30 Uhr, St. Matthäi Kirche Leisnig) auftreten. „Vor 14 Jahren stand Nico Müller ebenso mit bei der ersten Leisniger Benefizgala in der St. Matthäi Kirche im Rampenlicht, damals noch als Mitglied der Formation „ShowBiss!“. Umso mehr freuen wir uns, ihn wieder mit im Boot, bei der 15. Leisniger Benefizgala als Stargast zu haben“, so Hansjörg Oehmig.

Nico Müller ist auf dem Boden geblieben und arbeitet hart für seinen Erfolg. Der studierte Sänger und Gesangspädagoge wurde als Mitglied der Formation „Adoro“ einem großen Publikum bekannt und durfte schon gemeinsam mit internationalen Größen wie Barbara Streisand oder José Carreras singen. Deutschlandweit ist er zudem ein gefragter Dozent im Bereich Musicalgesang und dem Musical gilt auch seine Leidenschaft. Anfangs war Nico Müller auf den Bühnen in der Region Chemnitz zu Hause. So war er auch einige Jahre Mitglied der Formation „ShowBiss!“ und trat bei den Faszination Musical Galas auf der Seebühne Kriebstein mit im Ensemble auf.

Nach dem Hochwasser 2002 als einmalige Sache zur Unterstützung der Betroffenen gedacht, ist die Leisniger Benefizgala aus dem Kulturkalender der Stadt nicht mehr wegzudenken. Der Erlös der diesjährigen Spendengala soll komplett an das Projekt „Zwischenstopp“ des Vereins Bockelwitz Nr. 3 gehen. Es ist ein Angebot an suchtkranke Jugendliche und junge Erwachsene, die von der Fachklinik für Suchtmedizin Hochweitzschen vermittelt werden. Ziel ist es, sie sozial und gesellschaftlich ebenso wie auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren. „Mit dem Geld sollen Sportgeräte für die Projektteilnehmer, die Ausstattung einer Fahrradwerkstatt, Gartengeräte, Bürotechnik und vieles mehr bezahlt werden“, erzählt der Organisator.

Neben Nico Müller werden Mitglieder des „Faszination-Musical-Ensemble“, die Showbiss-Ladys und das Ensemble „Harmonix“ zu sehen sein. Die Bilanz der vergangenen 14 Veranstaltungen kann sich sehen lassen: „Es ist eine Spendensumme von mehr als 100 000 Euro zusammengekommen“, sagt Hansjörg Oehmig stolz. (mit sol)

Karten für die 15. Leisniger Benefizgala gibt es im Gästeamt Leisnig (Telefon 034321 637090).

