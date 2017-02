Ein Berg Schuhe für den guten Zweck An der Grundschule werden alte Latschen gesammelt. Die sollen Geld einbringen. Die Idee hatte eine FSJ-lerin.

Im Werkraum der Grundschule Waldheim stapeln sich auf einem Tisch Schuhe – vom Badelatsch bis zum Winterstiefel ist alles dabei. Sie sind bereits getragen und sollen für einen guten Zweck weitergegeben werden. Jessica Gückel ist froh, dass sie Schnupfen hat. „Ich weiß nicht, ob es sehr riecht“, sagt sie scherzhaft. Sie ist für die Schuhsammelaktion verantwortlich. Denn sie will damit Gutes tun. Die 18-Jährige absolviert das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) Pädagogik. „Wir müssen eine Idee für ein Projekt einbringen, das mindestens zehn Zeitstunden in Anspruch nimmt“, sagt sie. Bei ihrer Recherche ist sie auf eine Initiative namens „Shuuz“ aufmerksam geworden. Das hat sie sofort überzeugt: „Die Organisation sammelt Schuhe und bezahlt pro Kilogramm einen gewissen Betrag. Den erhält der Spender. Die Schuhe selbst bekommen Kinder und Erwachsene in ärmeren Ländern.“ Sie habe nicht viele Worte gebraucht, um Grundschulleiterin Angela Jurczyk für ihr Vorhaben zu begeistern. „Ich habe Aushänge in der Schule gemacht. Insgesamt sind 600 Schuhe zusammengekommen. 284 Paar sind noch brauch- und tragbar“, sagt Jessica Gückel.

Sie hat den riesigen Schuhberg sortiert und reduziert. Neben dem Tisch stehen bereits gepackte Kartons. „Ich habe versucht, sie so gut wie möglich nach Jahreszeit, Größe und Geschlecht zu sortieren“, sagt die FSJ-lerin. Einige habe sie zuvor noch etwas sauber gemacht. „Die meisten Schuhe waren aber wirklich in einem guten Zustand.“

Für die Schule entstünden keine Kosten. „Die Paketmarken bekommt man von der Organisation gestellt“, erklärt Jessica Gückel. Ihre zehn Zeitstunden habe sie bereits erfüllt. Dennoch plant sie zwei weitere Aktionen. „Die nächste Sammelaktion soll in der Woche vor den Osterferien sein, die andere vor den Sommerferien“, sagt sie.

Wie viel Geld letzten Endes für die Schule rausspringt, weiß sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht. Ihre Motivation erklärt die junge Frau so: „Ich wollte der Schule einfach etwas zurückgeben. Deshalb investiere ich die Zeit gern. Dass die Kinder, Eltern und Lehrer mitmachen, bestärkt mich.“

