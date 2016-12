Ein Baum sticht alle aus Die SZ sucht den schönsten Weihnachtsbaum im Landkreis Meißen. Momentan liegt einer deutlich in Führung.

Der Weihnachtsbaum auf dem Hauptmarkt in Großenhain. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Die Sterne haben es unseren Lesern angetan: „So schön gleichmäßig gewachsen und toll geschmückt, schreibt uns Dorit Rühle aus Zabeltitz. „Wo sonst gibt es so viele Herrnhuter Sterne auf einem so schönen Baum?“ Christa und Gottfried Paulick aus Ebersbach finden, die Küstentanne ist „wunderbar gewachsen und wirkt mit der sparsamen Sternenbeleuchtung majestätisch“. Und sogar der Oberbürgermeister gibt seine Stimme ab: „Erstens, er ist der höchste Baum in der Region. Zweitens, er ist wunderschön geschmückt im Vergleich zu allen anderen. Drittens, er steht auf dem schönsten Weihnachtsmarkt der Region.“

Sven Mißbach ist mit seiner Meinung in bester Gesellschaft. Rund die Hälfte aller E-Mails, welche die Sächsische Zeitung bisher zum Thema erreicht haben, stimmen für den Weihnachtsbaum auf dem Großenhainer Markt, gefolgt von der Tanne aus Nossen und der Meißner Blaufichte.

Links zum Thema Wer hat den schönsten Weihnachtsbaum im Kreis?

Noch bis zum Sonntag können SZ-Leser per E-Mail für ihren Favoriten abstimmen. Zur Wahl stehen Bäume in Meißen, Radebeul, Coswig, Riesa, Strehla, Nossen und Großenhain, die in der Ausgabe vom Montag vorgestellt wurden. Zu gewinnen gibt es Gutscheine im Wert von 30 Euro, die in einem SZ-Treffpunkt eingelöst werden können.

zur Startseite