Ein Baum für die Hoflößnitz Im Friedewald suchte der Geschäftsführer des Weingutes ein passendes Exemplar aus.

Daniel Prinz von Sachsen und Jörg Hahn sind fündig geworden. © Arvid Müller

Das ist der Richtige. Hoflößnitz-Geschäftsführer Jörg Hahn (rechts) legte gleich mal selbst Hand an – zumindest symbolisch. Als für das Weingut Hoflößnitz noch der Weihnachtsbaum fehlte, fand er in Daniel Prinz von Sachsen (links) einen Helfer. Mit ihm war er im Friedewald unterwegs und entdeckte tatsächlich den Tannenbaum, der am Wochenende auch die Besucher des Hoflößnitz-Weihnachtsmarktes begrüßen wird. Daniel von Sachsen stellte den Baum kostenlos zur Verfügung. Ein Team der Firma Nehlsen sorgte dafür, dass er sicher an seinen Platz kam.

Der Weihnachtsmarkt findet am Sonnabend und Sonntag statt. Das Weingut empfiehlt den Gästen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, damit die Anreise so stressfrei wie möglich wird. (SZ)

