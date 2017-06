Ein Bau im Sinne der Patienten Matthias Klaus über die neue Hoy-Reha in Görlitz

Es ist erstaunlich: Genau wie angekündigt startet die neue Hoy-Reha am Montag den Betrieb. Das gibt dem Begriff Planungssicherheit eine ganz neue Bedeutung. Denn eigentlich lehrt ja die Erfahrung: bei großen Bauprojekten ist „eigentlich immer was“. In dem Fall vielleicht auch, aber trotzdem: Mitte April 2016 war Grundsteinlegung, nun ist der Neubau so gut wie fertig. Auf jeden Fall so weit, dass die Behandlungen am Montag starten können.

Dass das Bad und die Sauna nicht gleich zum Start nutzbar sind, ist sicherlich zu verschmerzen. Beide sind ja so gut wie fertig. Sie sehen übrigens sehr hübsch aus, die Farbauswahl der Fliesen hat etwas. Hoy-Reha hat sich bewusst für einen Neubau entschieden. Natürlich kann man nun sagen: Warum hat das Unternehmen nicht eine der leer stehenden Gebäude, Fabrikhallen in der Stadt genutzt? Muss es unbedingt ein neues Haus sein? Hoy-Reha hatte den Einzug in eine Fabrikhalle durchaus in Erwägung gezogen, sich unterschiedliche Standorte in der Stadt angeschaut. Aber: Eine Reha braucht nun einmal spezielle Anforderungen an die räumliche Gestaltung – im Sinne der Angestellten und vor allem im Sinne der Patienten. Das Unternehmen hat sich ein Haus gebaut, das genau diesen Anforderungen entspricht. Eine richtige Entscheidung.

