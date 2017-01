Ein Bahnhof auf dem Dachboden Christoph Fischers Leidenschaft sind Modellbahnen. Seine Freude will er mit anderen teilen.

Christoph Fischer hat sich wieder etwas Neues einfallen lassen. © Frank Baldauf

Alles neu: Der Pretzschendorfer Modellbahnfreund Christoph Fischer hat im vergangenen Jahr eine komplett neue Miniatureisenbahn-Anlage auf seinem Dachboden zusammengestellt. An diesem Wochenende präsentiert der 67-Jährige das rund 15 Quadratmeter große Modell zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr, ist die neue Anlage in seinem Haus in der Erich-Weinert-Straße 54 zu sehen. Darüber hinaus wird die Modelleisenbahnausstellung noch ein weiteres Wochenende, am 11. und 12. Februar, ebenfalls jeweils von 10 bis 17 Uhr, geöffnet sein. Besucher können dabei selbst entscheiden, wie viel Eintritt sie zahlen wollen.

Fischer ist stolz auf seine neue Anlage, auf der 15 verschiedene Züge fahren, darunter unter anderem auch eine Straßenbahn. Viele der kleinen Teile dieser neu zusammengestellten H0-Anlage stammen noch aus DDR-Zeiten. Als Kind hatte Fischer angefangen, sich für Modelleisenbahnen zu interessieren. „Damals war das doch das einzige technische Spielzeug, das es gab“, erklärt der Rentner. Nach der Wende entdeckte der Pretzschendorfer sein altes Hobby wieder für sich. Viele weitere Modelle kamen hinzu. „Irgendwann haben Nachbarn von mir gesagt, ich soll die mal Besuchern zeigen“, erinnert sich der 67-Jährige. Gesagt, getan: Schon mehrere Male öffnete er seinen zur Modellbahnausstellung ausgebauten Dachboden für interessierte Gäste. Im vorigen Jahr wollten ihm zufolge an einem einzigen Wochenende 400 Leute die Modellanlage sehen, die nun durch eine neue ersetzt wurde.

Doch auch andernorts sind Modellbahnanlagen des Pretzschendorfers zu sehen. So wie derzeit in Seelingstädt in Thüringen. Beim dortigen Modellbahnclub in der Ronneburger Straße ist noch an den nachfolgenden Wochenenden sowie am 18. und 19. Februar ein Modell von der Schmalspurstrecke zu sehen, auf der Züge bis 1971 von Klingenberg über Colmnitz nach Frauenstein fuhren. Die ebenso mit viel Liebe zum Detail zusammengestellte Anlage im Maßstab 1:87 (H0e) zeigt das Teilstück von Klingenberg bis nach Pretzschendorf. Gastaussteller Fischer hat einen besonderen Bezug zu der Schmalspurbahn. Sie dampfte einst direkt an seinem Haus vorbei. Dort ist nun Fischers neue Kreation zu sehen. Und an diesem Wochenende können sich Besucher erstmals selbst ein Bild davon machen.

