Ein Bagger beißt sich durch Etwa zehn Tage dauert es, bis das Haus Nummer 6 an der Goethestraße abgerissen ist. Es gibt viele Vorsichtsmaßnahmen.

Seit Montagvormittag sind die Abrissarbeiten am Haus Nummer 6 an der Goethestraße für jeden offensichtlich. Weil das Haus einsturzgefährdet ist, hat das Landratsamt den Abriss angeordnet. © Dietmar Thomas

Die große Schaufel des 34-Tonnen-Kettenbaggers beißt sich in das Dachgeschoss des Hauses Nummer 6 an der Goethestraße. Es knackt kurz. Wände bröckeln wie Kekse im Greifer. Dreck rieselt herunter. Damit nicht zu viel Staub entsteht, spritzt ein Mitarbeiter der Abrissfirma Püschmann GmbH & Co. KG Abbruch & Recycling aus Lugau Wasser mit einem dicken Schlauch auf den Bauschutt. Die Schaufel des Baggers fährt wieder nach oben.

Jetzt ist das Teil mit dem Betonelement dran. Im unteren Teil ist ein Frauengesicht abgebildet. Es starrt gerade aus, so als ob die Frau wüsste, dass ihre Minuten an dem etwa 100 Jahre alten Haus gezählt sind. Dann knackt es wieder kurz und das Betonelement liegt auf der mit Mineralgemisch geschützten Straße. Der Vorarbeiter, der den schweren Bagger bedient, legt eine Pause ein. Jetzt kommt der kleinere Bagger zum Einsatz. Er sortiert mit seinem Greifer Holz, Dachpappe, Dämmmaterial, Kunststoff und Schrott.

Alles wird einzeln entsorgt. „Wir werden etwa eineinhalb Woche für den Abriss benötigen. Um die Staubbelastung so gering wie möglich zu halten, reißen wir nur Stück für Stück ab“, sagte Vorarbeiter René Pröger. Außerdem müsse an den Abriss vorsichtig herangegangen werden, da das Gebäude einsturzgefährdet sei. Nachdem in der vergangenen Woche das Haus teilweise entkernt wurde, haben die Mitarbeiter der Firma Püschmann den Dachstuhl im hinteren Bereich manuell entfernt. Dann begannen die großen Abrissarbeiten. Die interessierten auch einige Harthaer, die zusahen, wie das Haus im vorderen Teil Stück für Stück dem Bagger zum Opfer fiel.

Etwas nervöser als die anderen Zuschauer ist Dieter Hahn. Ihm gehört das Nachbarhaus, das im vergangenen Jahr saniert worden ist. Zum Teil ist er froh, dass das Bröckelhaus verschwindet. Denn es gab immer wieder Probleme wie zum Beispiel Wasser, das wegen der kaputten Dachrinnen direkt in sein Haus eindringen konnte. „Anderseits entsteht eine Lücke. Und wir wissen nicht genau, wie es mit der Giebelsicherung weitergeht. Ich hoffe auch, dass beim Abbruch nichts passiert“, so Dieter Hahn.

Sein Haus wurde 1905 gebaut. Das Kino habe da schon gestanden. Etwa in den 1920er- Jahren wurde dann das Haus Nummer 6 in die Lücke gebaut, die nun wieder entsteht. Etwa 15 Jahre soll das Haus nicht bewohnt gewesen sein und der Besitzer aus Nordrhein-Westfahlen stammen. Der habe nach der Wende mit einer großen Tafel am Haus geworben, dass neun sanierte Wohnungen entstehen sollen. Passiert sei nicht viel, so Hahn. Danach habe man den Eigentümer nicht mehr gesehen.

Seit 2009 stand das Haus Nummer 6 an der Goethestraße immer wieder in der Kritik. Der Putz bröckelte ab, Teile fielen vom Dach und der Fassade. Der Gehweg musste gesperrt werden. Es war Gefahr in Verzug.

Nun hat das Landratsamt eine Ersatzvornahme eingeleitet. Das Haus wird abgerissen. Es entstehen Kosten in Höhe von etwa 85 000 Euro. „Diese sind auch deshalb so hoch, da wir bei dem Komplettabriss für die Giebelsicherung der angrenzenden Gebäude verantwortlich sind“, sagte André Kaiser, Sprecher des Landratsamtes.

Der Fotograf des Döbelner Anzeigers hat ein Video über den Abbruch gedreht.

