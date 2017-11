Ein Außenseiter-Spitzenreiter am Rathausplatz Die SZ erinnert an Orte, Institutionen und Menschen, die jeder kennt. Heute: das Zittauer Klingelcafé.

Auf dem Foto zu sehen sind die „Klingelwirtin“ und der Erfinder der Blitzbedienung durch den Einsatz der Klingeln, Max Haußer-Knabe. © privat

Zittau. Die Stadt Zittau und ihr Altkreis sind im Fernsehen der DDR eine relativ unentdeckte Region gewesen, denn selten verirrte sich ein Drehstab hierher – aber wenn, blieb die Sendung unvergessen. So auch 1984, als Dreharbeiten für „Außenseiter-Spitzenreiter“ im Zittauer Zentrum liefen. Dabei bekamen die Zuschauer das Klingelcafé auf dem Rathausplatz mit der kleinsten Küche einer DDR-Gaststätte zu sehen und die Mechanik erklärt. Nach dem Klingeln nach Kaffee konnte so recht schnell serviert werden. Kein anderes Café in der DDR bot solch einen Service. Nach der Ausstrahlung der Sendung stiegen die Besucherzahlen und viele Touristen kamen.

Das Klingelcafé hieß eigentlich „Kaffee am Rathaus“. Der Eingang befindet sich in der Mitte des Gebäudes, flankiert von zwei großen und drei Oberlichtfenstern, der einzigen natürlichen Beleuchtung des Innenraumes. Der Gastraum war lang und schmal, mit einem hübschen Glasfenster im Hintergrund. Links befand sich eine Reihe von abwischbaren Sprelacart-Tischen mit den Klingeln. Rechts war die Theke, an der man sich den Kuchen zum Kaffee aussuchen konnte. Würstchen, Bockwürste und Eis gab es ebenfalls, auch im Straßenverkauf. Hierbei waren Baumkuchen in allen Größen ein besonderer Renner. An die Theke schloss sich die Miniküche an, wo die Kaffeewünsche landeten.Der Erfinder des Klingelns nach Kaffee war Max Haußer-Knabe, der mit seiner Frau Gerda 1951 das „Kaffee am Rathaus“ vom Bäckermeister und Konditor Paul Grießbach übernahm. Dieser eröffnete das Lokal 1931. Die Haußer-Knabes betrieben es zuerst zwei Jahre lang selbstständig, doch Lieferungen blieben aus. Ein Kaffeerestaurant ohne Kaffee, was ist das schon? Brühe wurde damals als Ersatz verkauft. Aus diesem Grunde musste 1953 die staatliche Handelsorganisation (HO) mit ins Boot genommen werden.

Max Haußer-Knabe hatte viele Ideen und kreierte der Zeit und dem Angebot entsprechend verschiedene Gerichte und Getränke neu. Auch einen Straßenverkauf über ein Fenster, den er Beiwagen nannte, für Eis, Zigaretten und einiges andere gab es. Schon damals stellte er Tische vors Geschäft als Boulevard-Café. Für drinnen dachte er sich 1956 eine Blitzbedienung aus. Er installierte Klingeltaster an den Tischen und mithilfe von Relais und Drähten konnten so die Kaffeewünsche in die kleine Küche weitergeleitet werden. Hier klappten auf einer Tafel Fensterchen mit den entsprechenden Tischnummern auf. Einmal klingeln bedeutete eine Tasse Kaffee, zweimal klingeln zwei Tassen. Diese Erfindung sprach sich herum und bald erhielt das Lokal den Namen Klingelcafé. Die Haußer-Knabes hatten sogar in einem DDR-weiten Wettbewerb ein goldenes Emblem des Ministers als „Bestes Café“ gewonnen. Max Haußer-Knabe gab, bereits 78-jährig, 1984 die alleinige Leitung des Cafés in die Hände seiner Gattin Gerda, als „Klingelwirtin“ bekannt.

Siegfried Neumann übernahm das Café 1985 mit seiner Frau Annerose. Andrea Wüstner leitete es ab 2003. Sie ging zehn Jahre lang auf die Klingelwünsche der Kunden ein und bediente am Verkaufstresen, doch dann war das Café aus verschiedenen Gründen nicht mehr zu halten. Anfang 2013 war Schluss. „Kaffee am Rathaus“ steht noch immer an der Fassade, doch darunter gibt es nun den „Fotoshop Buhl“.

