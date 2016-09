Ein Aufzug für das Ärztehaus

Das Mehrzweckhaus am Sachsenhof soll bald einen Aufzug bekommen. Ein entsprechender Beschluss erging im letzten Gemeinderat. In dem Gebäude sitzen Ärzte, eine Physiotherapie und auch die Flora-Apotheke. Viele kranke und ältere Menschen verkehren dort. Der Lift in Form einer einfachen Plattform mit Geländer soll ihnen den Aufstieg ins Obergeschoss erleichtern. Den Plänen zufolge wird der Aufzug in den Treppenaufgang eingebunden. Die Kosten in Höhe von 50 000 Euro will die Gemeinde zu einem Großteil über Fördermittel aus dem Leader-Programm zur ländlichen Entwicklung bestreiten. 35 000 Euro seien dafür in Aussicht gestellt, die man bis Ende September beim Landkreis beantragen wolle“, so Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK). Bliebe ein Eigenanteil für die Gemeinde von 15 000 Euro.

Ursprünglich war bereits für August der Baubeginn vorgesehen, wie von anwesenden Vertretern der Arztpraxen moniert wurde. Die Verwaltung verwies darauf, dass man auf das Förderprozedere keinen Einfluss habe. (jan)

