Herr Flämig, Sie treten in der Nikolaikirche Dippoldiswalde auf. Wer wird da auf der Bühne stehen?

Wir sind die diesjährigen Abiturienten des Kreuzgymnasiums. Wir haben unsere Schulzeit abgeschlossen, sind jetzt auch aus dem Internat ausgezogen und gehören damit nicht mehr dem Kreuzchor an. Wir haben uns aber als Gruppe ein Konzertprogramm zusammengestellt und selbst eine Konzertreise organisiert. Wir sind jetzt vier Wochen unterwegs.

Wo haben Sie gesungen?

Wir waren unter anderem in Bonn und Hamburg. Am Sonnabend, dem 29. Juli, treten wir beim Choriner Musiksommer in Brandenburg auf, einer renommierten Veranstaltungsreihe. Dippoldiswalde wird die vorletzte Station unserer Tournee sein. Zum Abschluss singen wir dann am 6. August in Dresden in der Kreuzkirche.

Nun haben Sie ja eine Bindung zu Dippoldiswalde und zum Kreuzchor.

Das stimmt. Für mich ist es ein Auftritt in meiner Heimat. Ich stamme ja aus Hennersdorf. Und mein Urgroßvater war Kreuzkantor. Das ist natürlich schon eine Weile her. Aber auf jeden Fall schafft das eine Beziehung. Entscheidend für mich ist, dass ich in der Familie an die Musik herangeführt wurde und jetzt neun Jahre dem Chor angehört habe.

Was erwartet die Zuhörer in der Nikolaikirche Dippoldiswalde?

Eventuell eine organisatorische Umstellung. Wir haben schon von über 130 Interessenten für das Konzert gehört. Wenn so viele Besucher kommen sollten, dass die Nikolaikirche zu klein wird, ziehen wir in die Stadtkirche um, die mehr Platz bietet. Damit dann genug Zeit ist für den Fußweg, beginnt unser Auftritt dort nicht um 19 Uhr, sondern eine Viertelstunde später. Das wird an dem Abend entschieden. Es bleibt dennoch dabei: Der Eintritt zum Konzert ist kostenlos. Wir bitten aber um eine Spende am Ausgang.

Und was werden Sie musikalisch bieten?

Da beginnen wir mit einem Hymnus von Guillaume Dufay. Das ist ein Stück aus der Frühzeit des mehrstimmigen Gesangs. Dann folgt die komplette Bandbreite der klassischen Chormusik. Auch Lieder aus der Romantik von Franz Schubert singen wir. Nach der Pause bieten wir weltliche Chormusik, auch Stücke aus den 1920er-Jahren beispielsweise von den Comedian Harmonists.

Die Abiturienten des Dresdner Kreuzchors singen am Sonnabend, dem 5. August, um 19 Uhr in der Nikolaikirche in Dippoldiswalde. Bei großem Besucherandrang wird das Konzert in die Stadtkirche verlegt und beginnt um 19.15 Uhr.

Gespräch: Franz Herz

