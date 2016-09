Ein Ass des Lebens Am 15. Jahrestag des Unfalls auf dem Lausitzring, bei dem er seine Beine verlor, fährt Alex Zanardi um Paralympics-Gold.

Ein echter Eisenmann: Alessandro Zanardi startete vor zwei Jahren auch bei der Ironman-Weltmeisterschaft in Kailua-Kona auf Hawaii.

Der Moment nach dem furchtbaren Unfall: Der vordere Teil von Alex Zanardis Auto fehlt komplett.

Das Einzige, was Alessandro Zanardi bis heute wirklich vermisst, ist der warme Sand unter den Füßen bei einem Spaziergang am Strand. „Aber meine Beine vermisse ich ganz bestimmt nicht. Ich habe gute Gründe zu lächeln“, sagt der frühere Formel-1-Pilot in einer Reportage des NDR-Fernsehens und ergänzt mit einem breiten Grinsen: „Vielleicht vermisse ich meine Jugend, weil 95 Prozent meiner Rennkarriere hinter mir liegen.“

Zanardi war und ist Rennfahrer durch und durch. Seit seinem verheerenden Unfall vor 15 Jahren auf dem Lausitzring aber steuert er keine PS-Boliden mehr, sondern ein Handbike. Bei den Paralympics in Rio will der 49-Jährige seine beiden Siege von London 2012 wiederholen.

Michael Schumacher sprach vor vier Jahren von einer „sehr schönen Geschichte“, Niki Lauda hatte es sogar „die Tränen in die Augen gehauen“. Als Zanardi nach seiner zweiten Goldfahrt 2012 in London auf den Beinstümpfen stehend sein Rennrad in die Luft reckte, waren Fans und Weggefährten über alle Maßen gerührt. „Ich bin fast 50. Aber ich denke, dass ich wieder gewinnen kann“, sagt der Italiener zuversichtlich.

Am Mittwoch und Donnerstag wird Zanardi starten – ausgerechnet am 15. September also. Dann ist es auf den Tag genau 15 Jahre her, dass der Italiener in einem Rennen der Champ-Car-Serie auf dem Lausitzring schwer verunglückt ist. „Mir riss es beide Beine aus, eins oberhalb des Knies, eins unterhalb“, berichtet er über den Unfall, als ihm der Kanadier Alex Tagliani mit Tempo 320 in den querstehenden Wagen krachte.

Vor dem Abflug in die Berliner Unfallklinik gibt ihm der Rennpastor die letze Ölung – mit Motoröl. Zanardi verliert drei Viertel seines Blutes, muss im Hubschrauber mehrmals wiederbelebt werden, erhält rund 100 Blutkonserven. Nach 15 Notoperationen verlässt er sechs Wochen nach dem Unfall die Klinik – mit einem strahlenden Lächeln. Ärzte, mit denen ihn heute eine Freundschaft verbindet, sprechen von einem medizinischen Wunder.

Mit seiner Frau Daniele als großer Rückhalt geht er durch die Reha und lernt, auf Prothesen zu gehen. Das war sein großes Ziel. Im Rollstuhl wollte er nicht enden. „Solange du Träume hast, du Dinge erledigen musst, bist du glücklich. Verändere deine Niederlagen in deine Chancen“ – das ist Zanardis Motto, verbunden mit ansteckend guter Laune: „Ich habe zwar meine Beine verloren, aber nicht meinen Humor.“

Mit launigen Sprüchen stellt er immer wieder klar, dass es keinen Grund gibt, den Lebensmut zu verlieren. Er stehe mit beiden Beinen im Leben, scherzt er. Fühle sich mit so viel deutschem Blut durch die Konserven fast schon wie ein Deutscher. Immerhin könne er sich beim Barfußlaufen nun nicht mehr erkälten. Und: „Wenn ich mir jetzt noch mal die Beine breche, brauche ich nur noch einen Inbusschlüssel.“

Mindestens genauso bemerkenswert sind aber der Wille und Kampfgeist, mit denen Zanardi einfach weiter Sportler blieb. 2006 fuhr er als erster beinamputierter Testfahrer für BMW 30 Runden auf dem Kurs in Valencia. Dabei war er fast zeitgleich mit dem damals zweiten Testfahrer, einem gewissen Sebastian Vettel.

Eine neue Berufung fand er mit dem Handbike. Er trainierte wie ein Besessener das Fahren der mit den Armen betriebenen Räder. Gewann in London zweimal Gold und erklärte seine Paralympics-Karriere für beendet. Doch schnell packte ihn wieder der Ehrgeiz. Bis zu drei Stunden trainierte er wieder, an sechs Tagen pro Woche. Und fühlt sich nun fit für Rio. Seine Frau sieht dem ganzen Treiben kritisch zu. „Sie zweifelt, ob ich das Richtige tue“, sagt Zanardi: „Aber ich weiß: Das Richtige existiert nicht. Ich habe in meinem Leben gelernt, mein Gehirn auf die Wünsche meines Herzens auszurichten. Und nicht umgekehrt.“

Seine Zuversicht, wie vor vier Jahren das Zeitfahren und das Straßenrennen am Tag darauf gewinnen zu können, nährt sich auch ein bisschen aus Aberglaube. Die Rennen 2012 fanden auf dem Motorsport-Kurs in Brands Hatch statt, in Rio ist der Olympia-Park Barra auf dem Gelände des alten Autodromo gebaut worden. „Ich liebe Rio. Ich war hier in den späten 1990er-Jahren für das Indycar-Rennen, das ich nie gewonnen habe“, sagt Zanardi.

Ebenso war es mit Brands Hatch, eine Rennstrecke, die er geliebt hat, auf der er aber sieglos geblieben ist. „Ich musste mit meinem Handbike zurückkommen, um das zu korrigieren. Ich hoffe, das wird auch der Fall in Rio sein“, sagt er.

Ein Star will er nicht sein, obwohl er in seiner Heimat als solcher verehrt wird, seine eigene Fernseh-Show hat. Für seine Landsleute ist Zanardi ein Vorbild, weil sie sehen, wie er mit seinem Schicksal umgeht. Die Rolle als Mutmacher übernimmt er gerne, mehr aber nicht. „Ich habe weder das Recht, noch einen Grund dafür, mich besonders zu fühlen.“ Das sehen freilich viele anders. Am besten hat es vielleicht die Gazzetta dello Sport zusammengefasst. „Zanardi ist ein Ass des Steuers und der Pedale“ schrieb die Zeitung: „Vor allem aber ein Ass des Lebens.“ (dpa, mit sid)

