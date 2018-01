Ein „Apple Lisa“ wäre schön

Vor einem Jahr nahmen die ersten Schüler noch vor der offiziellen Eröffnung des Zuse-Computermuseums die ersten gelben, grünen und blauen Klebepunkte und pappten sie auf die große Wand mit dem schemenhaften Bild von Hoyerswerda und dem Konterfei des Computererfinders Konrad Zuse. Wären alle Punkte richtig geklebt worden, würde man das Motiv jetzt deutlich sehen. Es kam anders. Stattdessen kann man jetzt Hunderte von Namen und Motiven auf der Wand erkennen, gestaltet aus 50 000 Klebepunkten – die Kreativecke im ZCOM ist anders geworden als geplant. Museumschefin Andrea Prittmann ist darüber nicht böse. Denn das erste Jahr des neuen Museums war einfach ein irres Jahr.

Schauten im alten Computermuseum im Jahr 1 500 Besucher vorbei, waren es in den ersten elf Monaten des neuen Museums 13 000 Besucher. Andrea Prittmann würde sich schon ein paar mehr wünschen. „Man muss ja aber erst bekannt werden“, sagt sie. Am Museum in der Bonhoefferstraße hat man eben keine Zufallsbesucher. 84 Prozent der Gäste stammen laut der Erhebung beim Ticketverkauf aus Sachsen und davon wiederum 57 Prozent aus Hoyerswerda. Südbrandenburg ist ganz gut vertreten. Ziemlich viele Fahrradfahrer und Sommerurlauber machen hier Station. Es kamen zudem Besucher aus ganz Deutschland und 300 Besucher aus dem Ausland. 58 Prozent der Besucher sind Männer, 42 Prozent Frauen – verteilt über alle Altersschichten. Es gibt viel Lob und konstruktive Kritik. Manchem sind die Themen zu kompliziert aufgearbeitet, andere vermissen gewisse Dinge, vor allem aus der Robotron-Ära. Doch die Gesamtresonanz stimmt. Bei Google hat das ZCOM beispielsweise 59 Bewertungen und 4,5 von 5 möglichen Sternen.

Der auf Anhieb erreichte Museumspreis brachte Anfragen von den Fachkollegen und eine weitreichende mediale Aufmerksamkeit. In der zweiten Jahreshälfte waren die Besucherzahlen besser als in der ersten. „Das wollen wir ausbauen, den Bekantheitsgrad steigern“, so Andrea Prittmann. Also ist man bei Schulkonferenzen mit dabei, bietet Lehrerfortbildungen und Klassenfahrten an, bereitet Ganztagsangebote vor. Das ZCOM ist auch im neuen Seenlandjournal vertreten, plant für 2018 eine Reihe von Veranstaltungen. Zum Beispiel wird die mit der Verbraucherzentrale veranstaltete Vortragsreihe zu aktuellen Themen in der zweiten Jahreshälfte fortgeführt.

In den Winterferien ist eine Führung für Kinder geplant. An einem Tag wird man zeigen, wie man sich eine eigene simple Alarmanlage baut und programmiert. Und am 18. Februar, so schildert Marcus Matics, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Museumspädagoge, will man das vorhandene Robotroneingabegerät in Betrieb nehmen – Daten eingeben und mit dem Lochstreifenstanzer Lochstreifen ausgeben.

Es soll ein Museumsfest geben in der zweiten Jahreshälfte, ein „MuseumsBlogFest“, das die Geschichten der Bewohner des Hochhauses Bonhoefferstraße in den Mittelpunkt stellen soll. Dafür will das Museumsteam aktiv auf die Nachbarn im Haus zugehen und wünscht sich im Gegenzug, dass mancher Mieter sagen würde: „Es ist unser Haus und unser Museum“. Marcus Matics ist sich jedenfalls sicher: „Die Leute, die hier wohnen, haben bestimmt spannende Geschichten zu erzählen.“

Unabhängig davon sind Spezialführungen geplant, zum Beispiel zum internationalen Museumstag, zum Familientag an Himmelfahrt. Es wird Pfingsten und am Frauentag Veranstaltungen geben. Da kann man dann beispielsweise was über die erste Programmiererin der Welt erfahren. Die lebte übrigens im 19. Jahrhundert. Rund um Konrad Zuses Geburtstag am 22. Juni gibt es mehrere Veranstaltungen. So wird am 23. Juni Konrad Zuses Tochter Hannelore begrüßt. Ihr Vortrag reiht sich ein in einen ganzen Nachmittag für die Ohren und für die Hände.

All das kostet Geld. Die finanzielle Basis des Museums ist solide. Dennoch ist man im ZCOM sehr erfreut über den Fakt, dass man in die institutionelle Förderung des Kulturraums Oberlausitz-Niederschlesien mit aufgenommen wurde.

Wie in jedem anderen Museum auch hat das ZCOM die Aufgabe zu sammeln und zu bewahren. 15 000 Objekte – von der Skizze über Software bis zur Harware, hat das Museum im Bestand. 400 Exponate wurden 2017 neu aufgenommen. Gezeigt werden aber vielleicht nur 20 Prozent des Bestandes. Und auch wenn nicht alles zu sehen ist – aber Commodore 64 und KC 85 braucht man definitiv keine mehr im Museum. Wenn sich Andrea Prittmann etwas wünschen könnte, dann wäre es ein „Apple Lisa“ oder ein Arithmometer, eine mechanische Rechenmaschine, die von einem Franzosen namens Thomas erfunden und später beispielsweise in Glashütte unter dem Namen Saxonia nachgebaut wurde. Das erste Jahr ist um im ZCOM. Jetzt geht es an das zweite, das sich am ersten wird messen lassen müssen. Andrea Prittmann und ihr Team gehen die Herausforderung jedenfalls mit Eifer an.

