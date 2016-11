Ein Apfelbaum für die Anstalt Der JVA Zeithain droht nach wie vor die Schließung. Aber man hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben.

Ein Fall für drei: Superintendent Andreas Beuchel schwingt die Schaufel, Anstaltsleiter Mathias Weilandt hält den Apfelbaum, Mitarbeiter René Hofmann gießt. Zur Erweiterung der Pilgeroase in der JVA Zeithain wurde jetzt ein Apfelbaum gepflanzt. © Sebatian Schultz

Ziegen, Schafe, Bienen, Gänse – in der JVA Zeithain gibt es alles schon. Selbst ein zugelaufener schwarzer Kater ist dort heimisch geworden. Und nun komplettiert ein Apfelbaum das Areal hinter dem Offenen Vollzug, das sich zu einer Oase für Pilger entwickeln soll. Die kommen auf dem Fußweg an der B 98 ohnehin regelmäßig entlang.

Der Baum wurde am Dienstag von Superintendent Andreas Beuchel gepflanzt. Ein Symbol, das in Deutschland Konjunktur hat: Hat doch am Montag das Jubiläumsjahr zu 500 Jahren Reformation begonnen. Und Martin Luther selbst wird der Spruch zugeschrieben: „Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen.“

Das Wort passt in der JVA Zeithain aus mehreren Gründen: zum Auftakt des Lutherjahrs, zur Hoffnung auf eine positive Entwicklung der Gefangenen nach ihrer Entlassung, zum Wunsch, dass das Gefängnis selbst eine Zukunft hat. Denn noch immer gilt der Schließungsbeschluss für die Anstalt, die für ihre ungewöhnlichen Konzepte – etwa die Suchttherapie und die Schneckenzucht – bekannt ist. Nach der Fertigstellung der Anstalt in Zwickau-Marienthal 2019 soll Zeithain eigentlich schließen. Doch einerseits ist noch nicht klar, wann der Neubau tatsächlich fertig wird. Andererseits ist es gut möglich, dass der Bedarf nach Haftplätzen später so hoch ist, dass Zeithain weiter in Betrieb bleibt.

Anstaltsleiter Mathias Weilandt jedenfalls hofft, dass nicht nur der frisch gepflanzte Apfelbaum viele Jahre Früchte trägt – sondern auch die Anstalt an der Gemeindegrenze von Glaubitz und Zeithain. Die von Anstaltspfarrerin Christel Bakker-Bents initiierte Pilgeroase nimmt mit der Baumpflanzung jedenfalls weiter Gestalt an. Eine in den Boden eingelassene Hütte mit Erddach steht bereits als Pilgerquartier und erinnert an ein Hobbithaus aus den Herr-der-Ringe-Filmen. Ein Teich mit einem Bächlein lädt zum Verweilen ein. „Auf die Steinbrocken am Rand haben sich schon viele Pilger gesetzt, um ihre Füße im Wasser zu kühlen“, sagt René Hofmann, Leiter des arbeitstherapeutischen Betriebs.

Denn die Pilgeroase erfüllt seit einem Jahr zwei Aufgaben: Einerseits sollen sich dort pilgernde Menschen mit solchen treffen, die im Gefängnis leben. Vom Austausch erhofft man sich mehr Verständnis auf der einen Seite, neue Erfahrungen auf der anderen. Vor allem aber ist die Gartenlandschaft auch ein Ort, an dem Gefangene etwas Bleibendes schaffen können – oft zum ersten Mal in ihrem Leben. „Diese Bruchsteinmauer hier ist zwar etwas schief – dafür hat der Gefangene nach zwölf Jahren Crystal-Konsum gelernt, wie schwer es ist, etwas Haltbares zu errichten“, sagt René Hofmann. „Viele Gefangene hatten bisher noch nie ein Erfolgserlebnis, höchstens mal beim Spielen am Computer.“

Wer in Zeithain einsitzt, hat oft eine Kindheit mit viel Prügel hinter sich, manche sind im Kinderheim aufgewachsen, andere waren schon zu DDR-Zeiten im Jugendwerkhof eingesperrt, wo ihr Wille gebrochen werden sollte. In der JVA Zeithain dagegen soll sie sinnvolle Arbeit auf ein Leben außerhalb des Gefängnisses vorbereiten – und das kann auch die Pflege von Ziegen, Schafen oder Apfelbäumen sein.

Am 25. und 26. Dezember ist wieder Weihnachtsmarkt an der JVA Zeithain, jeweils von 9 bis 16 Uhr.

