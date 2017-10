Ein ansehnliches Unentschieden Der FC Oberlausitz trennt sich äuswärts gegen Wacker Nordhausen mit eins zu eins – trotz Führung durch Milan Matula. Drin gewesen wäre für beide mehr.

Milan Matula (hier ein Archivbild) hat das einzige Tor für Neugersdorf gegen Nordhausen geschossen –in der 17. Minute. © Thomas Eichler

Der FC Oberlausitz hat das Freitagabend-Spiel gegen Wacker Nordhausen vor über 1000 Zuschauern mit einem eins zu eins beendet. Nachdem die Neugersdorfer in den bisherigen Auswärts-Begegnungen immer mit einer Niederlage nach Hause fahren mussten, konnten sie dieses Mal zumindest einen Punkt mitnehmen. Dabei wäre mehr drin gewesen in einer ausgeglichenen Partie.

Schon die Anfangsphase bot Großchancen für beide. Die Neugersdorfer kamen erstmals in der 12. Minute gefährlich vors gegnerische Tor, als Josef Marek per Direktabnahme aus 16 Metern schoß – doch der Torwart konnte den Ball abwehren. Sieben Minuten später war aber auch er machtlos, als die Nordhäuser nach einem Freistoß den Ball nicht aus dem Strafraum bekamen und Milan Matula aus kurzer Distanz abzog. Die schnelle Antwort folgte. In der 20. Minute musste sich Neugersdorfs Torhüter Patrik Klouda geschlagen gegeben, nachdem der Ball nach einer Flanke über ihn ins Tor geköpft wurde.

Auch nach dem Ausgleich bot sich noch eine größere Chance für die Gäste. Doch der Schuss von Tobias Becker in der 28. Minute landete am Innenpfosten. Bis zur Halbzeit dominierte dann Wacker wieder, fand jedoch nicht die Lücke zum entscheidenden Pass.

Die zweite Hälfte begann, wie die erste aufhörte. Nordhausen machte Druck, nach einem Kopfball ging der Ball nur am knapp am Tor vorbei, kurz darauf musste Klouda mit einer Glanzparade eingreifen. Danach kam der FC Oberlausitz für kurze Zeit ins Spiel. So verfehlte Can Sakars Schuss in der 63. Minute das Tor nur knapp. Zum Ende der Partie übernahm wieder Wacker das Spiel. Die beste Chance für Nordhausen bot sich in der 75. Minute, als ein Schuss aus vollem Lauf über das Tor ging. Danach startete der Gastgeber noch einige Angriffe, kam jedoch oft nur bis zum Strafraum – oder Klouda war zur Stelle. So blieb‘s beim Unentschieden. (szo/tc)

