Ein anrüchiger Fall Die Folberner sind froh über ihr Dorfgemeinschaftshaus – dafür nehmen sie einiges in Kauf.

Stadtbaudirektor Tilo Hönicke 2015 im sanierten Dorfgemeinschaftshaus Folbern. Ein Bau mit geringstem Aufwand. © Klaus-Dieter Brühl

Nach gut einer Stunde im Dorfgemeinschaftshaus Folbern brummt der Schädel. Das liegt allerdings nicht an den Themen der Ortschaftsratssitzung, sondern am beißenden Geruch in diesem Raum. So wird auch schnell offenkundig, warum sich die Anwohner von der lauten Musik bei Feierrunden in ihrem Dorfgemeinschaftshaus mittlerweile öfter gestört fühlen – die Feierenden öffnen natürlich alle Fenster.

Der Ortschaftsrat um Cornelia Hirschnitz ist sich des Problems bewusst – im Rathaus ist man es ebenso, wie Sprecherin Diana Schulze am Tag darauf auf Nachfrage versichert. Schimpfen will allerdings keiner so recht, denn schließlich ist man froh, dass nach jahrelangem Warten überhaupt etwas Geld in Folbern investiert wurde und man hier einen Treff hat. Für rund 50 000 Euro wurde der alte Flachbau sozusagen notsaniert, mit einem Fußbodenbelag in Laminatoptik, gestrichenen Wänden, neuen Stühlen und der Heizung. In die Substanz wurde nicht gegangen und das erweist sich nun als künftiges Problem. Es ist nicht nur der neue Kunststoffbelag, der so ätzend riecht. Es roch schon vorher.

„Vor der Instandsetzung wurde vom Baubiologen Rene Lenk eine Raumluftmessung durchgeführt, in dessen Ergebnis keine gesundheitsbasierende Richtwertüberschreitung festgestellt wurde“, so Diana Schulze schriftlich. Als mögliche Ursachen für den ätzenden Geruch wurden zum damaligen Zeitpunkt die Fußbodenkonstruktion sowie die Wandbeplankung der Holzständerkonstruktion gesehen. Man konzentrierte sich auf den neuen Fußboden, um dem etwas abzuhelfen. Doch schon während der Bauarbeiten sei klargeworden, dass der Geruch auch aus den Wandplatten kommen musste, so die Stadt weiter. Um diese Geruchsquelle wirklich beseitigen zu können, hätte es des kompletten Austauschs sämtlicher Wandverkleidungen einschließlich der darin verbauten Dämmstoffe bedurft. Eine Maßnahme, die – so die Stadt wörtlich – gemessen am Wert und Zustand des Gebäudes in keinem vernünftigen wirtschaftlichen Verhältnis gestanden hätte. Sprich, man hätte neu bauen müssen und das schien angesichts der Nutzung nicht gerechtfertigt.

Der Ortschaftsrat wurde darüber auch informiert und sieht durchaus das Dilemma, in dem die Stadt steckt. Eine Abdichtung der Wandflächen könne vielleicht helfen, so die Stadt in ihrer Antwort, um damit den Geruch „einzusperren“. Doch das war aus technischen Gründen nicht möglich. Dass der neue Fußbodenbelag nun auch noch so ausdünstet, schließt die Verwaltung dagegen „definitiv aus“. Nur: so kann es auf Dauer auch nicht bleiben.

Mit derartigen Bausituationen hat die Stadt inzwischen Erfahrung. Die Geruchssanierung des Dachgeschosses der Förderschule am Remonteplatz hat rund 470 000 Euro gekostet, wie den Stadträten jüngst schlussgerechnet wurde. Hier wurden alle Verkleidungen abgenommen, die Dachdämmung geöffnet. Das Malheur: Schimmel hinter der Dampfsperre. Im Rathaus selbst, im Erdgeschoss, hing 2014 ein zarter Hauch von Teer. Baubiologe Rene Lenk wurde gerufen und fand heraus: „So riecht Naphthalin.“ Die Substanz, benzolhaltige Kohlenwasserstoffe, steckte in dem Kaltanstrich drin, mit dem die Betonfußböden zu DDR-Zeiten gestrichen wurden. Der Fußbodenaufbau wurde zunächst für 40 000 Euro erneuert, man einigte sich mit der Sparkasse, die hier eingemietet war.

