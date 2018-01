Ein Andenken an Werner Fuchs Ehemalige Mitstreiter wollen dem Reichenauer Naturbühnen-Urgestein zur Erinnerung etwas Bleibendes schaffen.

Werner Fuchs (†.) – Urgestein der Naturbühne Reichenau. Hier in der Rolle des Paters im Stück „Die Räuber“ von Friedrich Schiller. © privat

Reichenau. Werner Fuchs aus Reichenau wurde 88 Jahre alt. Im vergangenen Oktober verstarb das Naturbühnen-Urgestein. Seine Familie, Freunde und Weggefährten werden ihn nicht vergessen. Wegen seiner Verdienste und Taten. Vielleicht aber auch wegen seiner sturköpfigen, aber durchaus liebenswerten Art. Werner Fuchs war Zeit seines Lebens Schauspieler. Und ein Macher. Wäre er nicht beharrlich an seiner Idee drangeblieben, gäbe es heute wahrscheinlich keine Naturbühne im Haselbachtal. Ehemalige Mitspieler und Vereinsmitglieder erinnern sich gerade dieser Tage daran. Und haben sich nun wenige Monate nach seinem Tod Gedanken darüber gemacht. Wie Wolfgang Wendt aus Oberlichtenau, der einst viele Jahre als Mime auf den Brettern des Laientheaters stand. „Mit großem Engagement und unter Aufbietung aller Kräfte setzte er sich für den Bau der Naturbühne ein. Ohne sein stetes Wirken und seine angeborene Starrköpfigkeit wäre die heutige Bühne undenkbar“, meint auch er.

Das Theaterspielen hat im kleinen Reichenau seit 1955 Bedeutung. Damals gab es ein Schulfest, wo eine erste Aufführung zustande kam. Schneidermeister Paul Lattig führte anschließend bis zu seinem Tod 1963 interessierte Bürger zusammen, um Volksstücke auf die Bühne zu bringen. „So fand der aus dem Vogtland stammende und theaterbesessene Lehrer Werner Fuchs hier durch Einheirat nicht nur eine neue Heimat, sondern guten Nährboden für seine Passion“, erinnert sich sein Weggefährte Wolfgang Wendt. Das Laientheater bekam mit ihm wieder ein Gesicht, welches von Ehrgeiz und festem Willen gezeichnet war. „Beharrlich baute er seine Truppe auf. Der Kreis der von ihm gewonnen Mitspieler – vor allem aus den Nachbarorten – wurde größer. Höhepunkte waren die jährlichen Lessingtage in Kamenz. Die Inszenierungen der Stücke des jungen Lessings verlangten professionelle Regie. Die fand man bei Schauspielern der Landesbühnen Sachsen, wie Herbert Graedtke, der bis heute die künstlerische Leitung innehat. „Wir spielten bald in verschiedenen Gruppen, auch die Nachwuchsarbeit ließ nicht auf sich warten“, so Wolfgang Wendt. Heute führende Schauspieler begannen in den 1980er-Jahren als Kinderdarsteller.

Damit Werner Fuchs und sein Werk nicht vergessen wird, sind ehemalige Mitstreiter, Bürger seines Heimatortes und Mitglieder des aktuellen Vereines im Gespräch miteinander. Wie kann man etwas Bleibendes zur Erinnerung schaffen? Am 16. Januar 2019 jährt sich Werner Fuchs‘ Geburtstag zum 90. Mal. Bis dahin wollen Wolfgang Wendt und einige andere eine würdige Idee umgesetzt haben. Wie diese aussieht, steht noch nicht genau fest. Vielleicht wird es ja eine nette gemütliche Bank, auf der man verweilen kann? Vielleicht auch mehr …

