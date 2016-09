Ein Amphitheater für die Schliebenschüler Die benachbarten Grundschüler haben weniger Platz als die Großen, das erzeugt Neid. Kein Problem, sagt die Stadt Zittau.

Die Baracke ist in der Bildmitte gut zu erkennen.

An der Stelle, wo der Bewegungsparcours geplant ist, steht derzeit noch die alte Baracke des ehemaligen Pionierlagers.

Zittau. Läuft alles planmäßig, beginnen die Bauarbeiten an den Außenanlagen der ehemalige 6. POS/ Schliebenschule bald, die Baracken des ehemaligen Pionierlagers sollen noch in diesem Jahr weg. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Stadtrat die Vergabe des Auftrags. Fast 800 000 Euro lässt sich die Stadt Zittau die Außenanlage der Oberschule im Schlieben-Schulzentrum kosten. Die Schliebenschule erstrahlt von außen bereits ganz in Weiß. Bis zum Jahresende soll der zweite Teil des Schliebenschul-Komplexes saniert sein. Der erste Teil des über 100 Jahre alten Gebäudeensembles an der Schliebenstraße ist bereits vor fünf Jahren saniert worden und beherbergt die Wilhelm-Busch-Grundschule.

Auf der Zeichnung der Außenanlage ist ersichtlich, dass neben den Planern der AIZ Bauplanungsgesellschaft auch Pädagogen am Werk waren. „Uns lag eine Wunschliste von Frau Kushmann vor“, bestätigt Baudezernent Ralph Höhne diesen Eindruck gegenüber der SZ. Veronika Kushmann leitet die Schule am Burgteich und wird mit Schülern und Kollegen die neue Oberschule zu Beginn des nächsten Schuljahres im Sommer 2017 in Besitz nehmen. Etwas Vertautes wollen die Burgteichschüler mitnehmen. So sollen der Leguan und die Weltkugel, die jetzt am Eingang der Burgteichschule stehen, auch an den neuen Standort in der Schliebenstraße ziehen, und dort ihren Platz finden.

Neben großen Grünflächen gibt es auch viel Neues: Ein Multifunktionsspielfeld, ein Fitnessparcours mit sechs Stationen, ein Schachfeld und ein kleines Amphitheater, in dem die Schüler Konzerte oder Theaterstücke aufführen können, sind geplant. Zur Finanzierung des Fitnessparcours, der anstelle von Klettergerüsten gebaut werden soll, sucht die Schulleiterin noch Sponsoren. „Ich freue mich, dass die Stadt und die Bauplaner unsere Ideen aufgegriffen haben“, sagt Veronika Kushmann. Sie wird sich in den kommenden Wochen auf Sponsorensuche begeben.

Anders als bei anderen Bauvorhaben, bei denen oft kein Geld für Kunst im öffentlichen Raum da ist, sind vier Sandstein-Stehlen dem Hof der Schliebenschule geplant. Mehrere Fahrradständer und elf Sitzblöcke runden die Gestaltung der Außenanlage ab. Was im Endeffekt wirklich in der Anlage stehen wird, hängt von der Stadt ab, die für die Beschaffung der Ausstattungen zuständig ist.

Die zweifellos großzügigen Pläne riefen vereinzelte Kritik aus der Elternschaft der Wilhelm-Busch-Grundschule hervor. Die Außenanlage der Grundschule ist flächenmäßig wesentlich kleiner und zwischen Schulgebäude und Bahnschienen „eingeklemmt“. Die Oberschule solle doch ein Stück der Außenanlage an die Grundschule abgeben, so die Forderung. Baudezernent Ralph Höhne hält nicht viel von solchen Überlegungen. Er nennt zwei Gründe, die dagegen sprechen: Erstens sei die Außenanlage der Grundschule zweifellos kleiner, aber völlig ausreichend. Die Außenanlage wäre sonst von den Schulaufsichtbehörden und Fördermittelgebern gar nicht genehmigt worden. Zweitens können sich Grundschule, Hort und Oberschule jederzeit darüber verständigen, wenn die Grundschüler der Wilhelm-Busch-Grundschule auch das Nachbargrundstück nutzen möchten. Beide Grundstücke trennt zwar ein Zaun, aber es gebe auch ein großes Feuerwehrtor, das jederzeit geöffnet werden könne, so Höhne und erinnert daran, dass zu DDR-Zeiten Schüler aller Klassenstufen auch auf einem Schulhof ihre Pausen verbrachten. Er denkt schon weiter, denn das Schulzentrum benötigt auch eine Turnhalle. Sie soll wohl auf dem gegenüberliegenden Gelände des Sport- und Freizeitzentrums entstehen, so Höhne.

