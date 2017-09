Ein altes Lieblingswort: Solidarität Thorsten Ahrens (Die Linke) ist von Nordwesten ganz nach Osten gegangen und fand hier auch eine politische Heimat.

Der Berzdorfer See bei Görlitz ist für Thorsten Ahrens, den Mann von der Küste, ein gutes Stück Lebensqualität für alle. © pawel sosnowski/80studio.net

Möglichst weit weg von Zuhause. Das ist ein ziemlich normaler Wunsch für einen jungen Mann, der auf dem platten Land aufgewachsen ist. Die große Freiheit lag vor der Tür: Ein, zwei Stunden waren es von seinem Heimatdorf bis nach Hamburg; Bremen war noch viel näher. Aber er hatte Ende der Achtziger schon Berlin kennengelernt, die damals noch geteilte Stadt. Da war für einen wie ihn viel los, auch politisch. Und weil er da auch über die Mauer geschaut hat, reizte ihn dieser „Osten“.

Daran erinnerte sich Thorsten Ahrens, als er mit 27 Jahren das Fachabitur in den Händen hielt, nachdem er zuvor eine Kaufmannslehre absolviert und in einem Wein- und Spirituosenhandel in Hamburg gearbeitet hatte. So richtig mit Fässer-durch-den-Hafen-rollen und so. „Das war schon ganz lustig“, erinnert sich der großgewachsene Mann, der auf dem Wahlplakat sein markantes Kinn geradezu herausfordernd nach vorne schiebt. Aber eben nichts auf Dauer. „Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um mich beruflich zu finden.“ Und eine kaufmännische Ausbildung war damals wie heute für junge Leute erst mal eine gute Wahl. So holte Thorsten Ahrens erst mit Ende Zwanzig sein Fachabitur in Oldenburg nach – und machte sich voller Neugier auf den Weg in ein Studium.

„Soziale Arbeit“ heißt das Fach, das sich der Sohn eines Arbeiters und einer ehrenamtlichen Küsterin ausgesucht hatte. Als eines von drei Kindern hatte er mitbekommen, wie hart der Vater sein Geld als Baggerfahrer im Torfmoor verdienen musste; vom Wohlstand der niedersächsischen Landwirte und Grundbesitzer war die Familie weit entfernt. Und das christliche Gebot der Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft hatte ihm die Mutter mit auf den Weg gegeben, auch wenn er mittlerweile eine große Distanz zur Kirche hat.

Er hätte auch in seiner Heimat studieren können. Aber er suchte Neuland. Den Osten eben. Am besten in eine Grenzstadt, „weil Grenzen immer spannend sind“. Frankfurt/Oder war eine Option. Aber Görlitz war weiter weg von Zuhause. Das war der Punkt. So kam Thorsten Ahrens 1996, mit 28 Jahren, an die Neiße. Fremd war das anfangs schon, erinnert er sich heute. Die Einschreibung in Zittau im alten Verwaltungsgebäude aus DDR-Zeiten. „Das war schon nicht so schön“, sagt Ahrens vorsichtig, obwohl er als Görlitzer Stadtrat durchaus den Ruf eines verbalen Raufboldes genießt. „Da habe ich mich schon kurz gefragt, ob ich hier richtig bin.“ Aber dann mietete er sich zunächst für drei Monate im Görlitzer Studentenwohnheim ein und ließ sich von der Faszination der immer noch morbiden alten Stadt anstecken.

Dass er geblieben ist, hat nicht zuletzt mit der Partei zu tun, die in der Nachfolge der alten SED steht und mehr als alle anderen mit jener DDR verbunden war. Zu jener Zeit nannte sie sich „PDS“. Als links verstand sich Ahrens schon in seiner Jugend, seit er zu Beginn der 1980er Jahre an den Ostermärschen gegen die nukleare Aufrüstung teilgenommen hatte. Im konservativen Niedersachsen war das auch zu Hochzeiten der Friedensbewegung eher eine Randgruppe. „Ich habe gelernt, dass man Positionen vertreten kann, die noch nicht so mehrheitsfähig sind“, beschreibt Ahrens diese Erfahrung.

Im Rückblick staunt er selbst ein bisschen, wie wenig er, der junge Wessi, in der Görlitzer PDS mit alten Funktionären konfrontiert wurde. Stattdessen hatte er ganz viel mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu tun, erzählt er. „Die Alten haben uns einfach machen lassen“, beschreibt er die Situation in den späten 1990er Jahren. So ist Thorsten Ahrens 1998 in die PDS eingetreten. Und geblieben; auch wenn die Partei heute „Die Linke“ heißt „und nicht die SED von damals ist“, wie Ahrens betont.

„Machen lassen“, das hieß bei ihm ganz konkret, dass die PDS ihn als „sachverständigen Bürger“ in einen Stadtrats-Ausschuss entsandte, um die Jugendhilfeplanung für die damals noch kreisfreie Stadt Görlitz mit zu entwickeln. Das war eine spannende Erfahrung: Er, der Student, brachte die neuesten wissenschaftlichen Theorien und Erkenntnisse mit in die politische Praxis. Die Parteizugehörigkeit spielte damals weniger eine Rolle, sagt Ahrens. Mit dem führenden CDU-Sozialpolitiker der Stadt habe er sehr konstruktiv und oft auch einträchtig zusammengearbeitet.

Mit der rhetorischen Frage „Ist es nicht doch eher so, dass“ leitet er gerne seine Debattenbeiträge im Görlitzer Stadtrat ein, wo er seit 2009 Fraktionsvorsitzender der Linken ist. Weil er so gerne scharf und kontrovers diskutiert, halten ihn manche für radikal und respektlos. Er selbst findet das gar nicht. „Ich diskutiere gerne mit Menschen, die anders denken, weil ich immer etwas dabei lerne“, sagt Ahrens.der sich im persönlichen Gespräch durchaus als guter Zuhörer erweist. Auch deshalb schätzt er die Anstrengungen des Wahlkampfs. „Ich finde schon, dass vieles in unserem Land gut ist. Aber ich glaube auch, dass man es mit wenig Aufwand noch viel besser machen könnte.“

