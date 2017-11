Ein altes Hobby braucht junge Leute Der Rassegeflügelzuchtverein Ostrau ist 63 Jahre alt. In diesem Jahr sind einige neue Mitglieder dazugekommen.

Mirko Ruhnau aus Noschkowitz zeigt auf der Ausstellung eine Pommerngans. © Dietmar Thomas

Jochen Gasch aus Schmorren ist ein erfolgreicher Rassegeflügelzüchter. Ihm haben es die Hühner der Rassen Strupphühner und Rote Länder angetan sowie die Tauben der Rasse Coburger Lerchen. Seit 1966 engagiert sich der 65-jährige im Rassegeflügelzuchtverein Ostrau und Umgebung. Auf den Ausstellungen zeigt er jedes Mal seine Tiere, auch auf denen anderer Vereine. Schon mehrfach errang er Preise. Bei der diesjährigen Schau in Ostrau wurde er Vereinsmeister und er bekam zweimal das Prädikat „Vorzüglich“ für seine Strupphühner.

Schon als Kind begann Gasch mit der Geflügelzucht. „Heinz Kanther, der damalige Vorsitzende des Rassegeflügelzuchtvereins Ostrau, schlachtete bei meinen Eltern ein Schwein“, schildert er den Beginn seines Hobbys. „Er forderte uns Kinder auf, in den Verein einzutreten. Mein Vater fuhr uns immer zu den Versammlungen und holte uns wieder ab.“ Weil Jochen Gasch als Kind oft mit dem Rad zu den Taubenhändlern fuhr, um Tauben zu kaufte, schimpften seine Eltern.

„Die Tiere waren teuer“, so Gasch. „Meine Eltern verdienten nicht so viel.“ Seine Frau unterstützt ihn bei seinem Hobby. „Sie füttert die Tiere“, sagt Jochen Gasch. Seine Tochter und die beiden Söhne interessieren sich nicht für die Geflügelzucht. „Sie schrauben lieber an Autos rum“, so Gasch.

63 Jahre besteht der Rassegeflügelzuchtverein Ostrau und Umgebung. Wie viele Schauen es in all den Jahren schon gegeben hat, kann Erhard Pranke nicht sagen. Pranke ist der Vorsitzende des Vereins. 30 Aussteller zeigen diesmal in Ostrau 270 Tiere in einer Rassenvielfalt von 65 Farbschlägen. „Es sind in diesem Jahr weniger Aussteller als im vergangenen“, sagt Pranke „Das liegt daran, dass etliche Züchter krank sind. Trotzdem ist es eine bunte Ausstellung.“

Wie alle Rassegeflügelzuchtvereine hat auch der Ostrauer Nachwuchsprobleme. Deswegen freut es Erhard Pranke besonders, das in diesem Jahr vier junge Leute Mitglied im Verein wurden. Darunter sind zwei Frauen. Alls sind um die 30.

Gast der Veranstaltung ist der Ostrauer Bürgermeister Dirk Schilling. Er lobt in seiner Eröffnungsrede besonders das Engagement und die Erfahrung der Züchter und dass der Verein die Gemeindefeste unter anderem mit Ausstellungen tatkräftig unterstützt.

