Ein alter Bekannter ist jetzt Alter Bekannter

Mehr als 170 Abschiedskonzerte. Das muss man erstmal durchstehen. Und auf jedem einzelnen gab es Tränen von Fans, die nicht fassen können, dass die Wise Guys sich nach 27 Jahren wirklich auflösen. Deutschlands bekannteste A-cappella-Gruppe ging am Ende die Luft aus. Als Björn Sterzenbach 2016 als neuer Basssänger bei der Band angeheuert wurde, wusste er bereits, dass seine Zeit mit den Wise Guys endlich sein würde. Trotzdem trichterte sich der damalige Dresdner innerhalb weniger Wochen 35 aufwendige Arrangements ein.

Damalige Dresdner? Nach vier Jahren als Sachse ist der 35-Jährige gerade zurück nach Berlin gezogen. Es ist für ihn eine Zeit voller Neuanfänge, denn Björn Sterzenbach hat nach dem tränenreichen Ende der Wise Guys eine neue musikalische Heimat gefunden: Die Gruppe heißt passenderweise Alte Bekannte und setzt sich aus Musikern zusammen, die einander schon seit Jahrzehnten kennen und schätzen. Neben Björn gehören auch die Ex-Wise-Guys Daniel „Dän“ Dickopf und Nils Olfert der neugegründeten Formation an, die sich deshalb auch selbst als „offizielle Nachfolgeband“ betrachtet. Dazu haben sich mit Ingo Wolfgarten und Clemens Schmuck zwei Musiker gesellt, die ihre ganz eigenen Akzente beisteuern.

Erst im Dezember brachten die Alten Bekannten ihr Debütalbum namens „Wir sind da!“ auf den Markt und staunten selbst nicht schlecht, dass die Platte auf Platz 23 der Albumcharts einstieg. Ein paar Krümelchen vom Wise-Guys-Ruhm scheinen die fünf dann doch mitgenommen zu haben. „Wir wissen aber, dass wir noch ganz am Anfang stehen“, sagt Björn demütig. „Wir haben die Hoffnung, dass wir vielleicht in drei Jahren in etwa dort stehen könnten, wo die Wise Guys waren.“

Viele der Lieder auf dem Debütalbum klingen äußerst vertraut und dürften so manchen Wise-Guys-Fan über den Verlust hinwegtrösten. Einer dieser Songs heißt „Zur falschen Zeit“. Den Text dazu schrieb der kreative Kopf Dän schon vor einigen Jahren. Jetzt wurde er neu vertont. Das Lied handelt von diesen Momenten, wenn man irgendwo auftaucht, wo man besser nicht aufgetaucht wäre. Auch wenn man es beim Reinhören kaum glauben mag, aber die Leadstimme bei „Zur falschen Zeit“ singt Björn – und sie klingt so gar nicht nach Bass. „Ich freu mich total, auch mal meine Baritonseite zeigen zu können“, sagt der Ex-Dresdner. Obwohl er schon Mitglied in diversen A-cappella-Gruppen war, war ihm diese Herausforderung bisher nicht vergönnt. „Meist bekommt der Bass ja sein typisches Basssolo“, sagt Björn. „Bei den Alten Bekannten sind wir eben auch für Überraschungen gut.“

Der Text „seines“ Liedes „Zur falschen Zeit“ könnte allerdings kaum weniger zu Björn passen. Schließlich sei er der Organisierteste aus der Band und daher auch dafür verantwortlich, dass sich alle fünf immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort einfinden. Am 1. Juni zum Beispiel werden sich die Alten Bekannten im Alten Schlachthof zu Dresden einfinden. Es ist eines der ganz wenigen Konzerte im Osten, aber Dresden war auch schon für die Wise Guys bei jeder Tour eine Bank. Diese Tradition pflegen die Nachfolger natürlich gern.

