Ein Altar geht auf Schiffsreise Der „Tetschener Altar“ ist wohl Caspar David Friedrichs bekanntestes Bild. Als Kopie kehrt er nun nach Hause zurück.

Gemalt, präsentiert und am Sonnabend unterwegs nach Decin: die Meisterkopie des „Tetschener Altars“ von André Bytomski. © Daniel Förster

Sie sind Meisterwerke, das Original ebenso wie die Kopie. Das Original des „Tetschener Altars“ stammt von Caspar David Friedrich, die Kopie vom Meißner Kunstmaler André Bytomski. Friedrichs Bild gilt als Ikone der Kunst der Romantik und ist auch als „Das Kreuz im Gebirge“ bekannt. 1808 hatte die böhmische Adelsfamilie von Thun das Bild gekauft. 112 Jahre war es im Schloss Tetschen (Decin) zu Hause, bevor es die Dresdner Gemäldegalerie erwarb. Heute hängt es in der Galerie Neue Meister der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Bytomski hat für die Replik in Originalgröße von 115 mal 110,5 Zentimetern ein halbes Jahr an der Staffelei gesessen. Im Schloss Graupa stellte er sie am Wochenende vor. Von hier geht die Kopie am Sonnabend auf die Reise ins Schloss Decin. Auf dieser Schiffstour können Kunstfreunde das Bild begleiten.

9.30 Uhr geht das Bild in Pirna an Bord. Erstes Ziel ist Bad Schandau. Hier wird es ab 12.30 Uhr in der Elbresidenz präsentiert, bevor es eine Stunde später seinen Weg fortsetzt. In Decin ist die Einweihung dann für 17.30 Uhr im Schloss vorgesehen. Dazu wird auch die sächsische Kunst- und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange erwartet. Mit dem tschechischen Generalkonsul und weiteren Gästen wird sie in einer Podiumsdiskussion über „Unser gemeinsames kulturelles Erbe – ein Kredit für die Zukunft“ sprechen.

Die Meisterkopie und das Verschiffen sind Idee des Wagner-Festspiele-Intendanten Johannes Gärtner. Die Festspiele widmen sich neben dem Wirken des Komponisten Richard Wagner auch dem Maler Friedrich. Im Theaterstück „Ein Stück vom Himmel oder Wenn ich erst ewig bin“ begegnen sich beide auf einer fiktiven Wanderung. Es ist im Graupaer Schloss noch einmal am 7. Juli zu sehen. (SZ/sab/df)

