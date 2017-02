SZ-Gesundheitsforum Ein Alarmzeichen des Gehirns Die nächste Veranstaltung am 8. Februar in Radebeul befasst sich mit Ursachen, Folgen und Behandlungsmöglichkeiten von Schwindelbeschwerden.

Privatdozent Dr. med. Michael Reiß ist Chefarzt der Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie am Elblandklinikum in Radebeul. © Claudia Hübschmann

Schwindel kann viele Ursachen haben. Auf jeden Fall ist er ein Alarmzeichen des Gehirns, ein Hinweis darauf, dass etwas in dem System, das unser Gleichgewicht regelt, nicht stimmt. Das Risiko einer Störung steigt mit dem Alter. Aber auch an sich harmlose Reize – wie etwa eine schnelle Achterbahnfahrt – können unseren Gleichgewichtsinn irritieren. Durch die Untersuchung eines Facharztes können harmlose Varianten wie der gutartige Lagerungsschwindel von schwerwiegenden Erkrankungen getrennt werden.

Dr. med. Michael Reiß ist Chefarzt der Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie am Elblandklinikum Radebeul. Beim SZ-Gesundheitsforum zum Thema „Akuter Schwindel – was tun?“ am 8. Februar können Interessierte von ihm Informationen über neueste Behandlungsmethoden erhalten und ihm Fragen stellen.

Herr Dr. Reiß, was kann sich hinter akuten Schwindelattacken verbergen? Wann muss gehandelt werden?

Die Ursachen von Schwindelattacken sind sehr weit gefächert. Es können sich harmlose Erkrankungen, aber selten auch lebensbedrohliche Krankheitsbilder bis zum Beispiel zum Schlaganfall dahinter verbergen. Daher sind immer eine Abklärung und eine entsprechende Differenzierung erforderlich.

Auf welche Möglichkeiten der Diagnostik können Sie zur Abklärung im Radebeuler Klinikum zurückgreifen?

Im Radebeuler Klinikum bieten wir eine umfangreiche und moderne diagnostische Palette an. Bei der Diagnostik von Schwindelbeschwerden steht neben der Erhebung der Krankengeschichte ganz besonders die klinische Untersuchung des Patienten im Vordergrund. Spezialuntersuchungen bzw. apparative Techniken wie zum Beispiel Videoaufzeichnungen von reflektorischen Augenbewegungen, die mit dem Gleichgewichtssystem gekoppelt sind, ergänzen die Diagnostik.

Welche Behandlungsmethoden können Sie anwenden?

Bei den Behandlungsverfahren stehen besonders die medikamentöse und die physikalische Therapie im Vordergrund, aber auch alternativmedizinische und chirurgische Verfahren kommen zur Anwendung. Die Indikation der einzelnen Behandlungsformen richtet sich natürlich nach der Ursache der Schwindelbeschwerden.

Gibt es Möglichkeiten der Vorbeugung von Schwindel bzw. der Stärkung des Gleichgewichtssinnes?

Dazu zählt an erster Stelle eine gesunde Lebensweise. Man kann Gleichgewichtsbeschwerden in gewissem Maße vorbeugend begegnen. Dazu zählen ganz besonders bestimmte Übungen, die den Gleichgewichtssinn stärken bzw. kräftigen. Bei der sogenannten Reisekrankheit oder dem Höhenschwindel ist es wichtig, dass man bestimmte Verhaltensregeln beachtet.

Die Fragen stellte Kristin Koschnick.

Das SZ-Gesundheitsforum „Akuter Schwindel – was tun?“ beginnt am 8. Februar um 18 Uhr in der Patientenlounge im Elblandklinikum Radebeul, Heinrich-Zille-Straße 13, Erdgeschoss. Der Eintritt ist frei.

Aufgrund des begrenzten Platzes wird um telefonische Anmeldung unter der Nummer 03521 41045520 oder 0351 837475670 gebeten.

