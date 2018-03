Ein Abschied zum Genießen

Schüler und Pädagogen der „Lindenschule“ sagten Schulleiterin Birgit Flach mit Blumen, Geschenken und einem unterhaltsamen Programm Dankeschön für eine gemeinsame schöne Zeit, die am Schuljahresende wegen ihrer Pensionierung ausklingen wird. Foto: UH

Taschentuchalarm herrschte jetzt an der Hoyerswerdaer „Lindenschule“ – weniger wegen kranker Schnupfnasen, sondern vieler zu trocknender Tränen ...

Diese flossen bei Schulleiterin Birgit Flach vor Rührung und bei den über 200 Schülern sowie Lehrern wegen eines bevorstehenden Abschieds. Nach 46 Jahren im Schuldienst dürfte die 65-Jährige seit Januar eigentlich schon ihre Pensionierung genießen. Gern kam sie dann aber der Bitte des Landesamtes für Schule und Bildung nach, noch bis Schuljahresende auf ihrem Posten zu bleiben. Auch darin sahen alle nochmals den Beweis, mit welcher Innigkeit sich Birgit Flach einst für den Beruf der Grundschullehrerin entschieden hatte.

Ganze Generationen haben unter ihren Fittichen die ersten Schritte ins Reich der Zahlen und Buchstaben gemeistert, bis sie im Jahre 2002 Direktorin der „Erich-Kästner“-Grundschule wurde und somit auch die Leitungstätigkeit hinzukam. Bedingt durch den Abriss der „Kästner“-Grundschule, wurde dann von 2006 an die „Lindenschule“ zu ihrer beruflichen Heimat.

Eine Überraschung „eingerührt“

In Anbetracht des bevorstehenden Abschieds hatte man im Kollegenkreis eine Dankeschön-Feier für die Pädagogin als Überraschung „eingerührt“. Diese ging nun schon im Vorfeld des eigentlichen Abschieds über die Bühne – in der Sporthalle, damit auch wirklich alle Platz fanden.

Birgit Flach kam aus dem Staunen nicht heraus, war doch extra für sie ein Platz als Thron „königlich“ dekoriert worden. Die Rosen, die ihr auf dem Weg durch die spalierstehenden Schülerinnen und Schüler gereicht wurden, konnte sie gleich neben sich in eine Vase stellen. Die Schulleiterin war von dieser Einstimmung überwältigt, ebenso vom Programm der Erst- bis Viertklässler. Das traf ihren Nerv, war es doch voller Herzlichkeit und ganz auf ihre Mentalität ausgerichtet. Sehr bewegt zeigte sich Birgit Flach bei den Passagen, die ihre Verbundenheit zum Schulalltag widerspiegelten. So hatten die Erstklässler zwölf Wünsche auf gebastelte Riesenkleeblätter geklebt. Wünsche, die sich die Lehrerin erfüllen soll, wenn sie einmal mehr Freizeit hat. Ausschlafen, Zeit für die Enkelkinder, fröhliche Gartenarbeit, schöne Bücher, einen zweiten Fallschirmsprung ... Auch ein Lied von „Unheilig“, der Lieblingsband von Birgit Flach, sangen ihr Schüler und Lehrer.

Die „Schule“ als Lebensinhalt

„Wie genau ihr mich alle kennt!“, meinte die Schulleiterin unter Tränen und hatte auch weiterhin allen Grund für begeisterten Beifall. Ihre Kolleginnen standen den Schülern nicht nach und machten deutlich, wie sehr sie ihre Direktorin mit dem Schuljahresende vermissen werden. So sprach Simone Kruscha die Hoffnung im Namen aller aus, dass sie auch als Pensionierte ab und zu in „Ihrer“ Schule reinschauen möge und lobte vor allem nochmals ihr rühriges Engagement, da sie „Schule“ stets als persönlichen Lebensinhalt gesehen habe ... „Sie hat viel bewegt, uns Kollegen, aber auch den Elternrat motiviert und viel Kraft in verschiedenste Projekte gesteckt. So gibt es beispielsweise seit Jahren ein Elternkaffee als Treffpunkt. Die kürzlich abgeschlossene Schulsanierung ist mit Sicherheit ihr gelungenstes Projekt, das wir ihrem Durchsetzungsvermögen und ihrer Standhaftigkeit verdanken!“, ergänzte Brigitte Kühne, eine der langjährigsten Kolleginnen von Birgit Flach.

Nach der emotionalen Feier waren alle froh, dass sie noch nicht punktgenau auseinandergehen müssen, sondern besagten Abschied sacht angehen können.

zur Startseite