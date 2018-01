Ein Abend zum Vergessen Dynamo investiert viel, ist aber viel zu harmlos und unterliegt zum Auftakt der Restrückrunde St. Pauli mit 1:3.

Dynamos Florian Ballas (li.) und Torwart Markus Schubert nach dem Tor zum 0:1. © Robert Michael

Die Fans im K-Block sangen unverdrossen bis zum Schluss weiter, dem restlichen Publikum ging der Spaß an diesem Spiel zusehends verloren. Das erste Spiel nach der Winterpause verlor Dynamo mit 1:3, die Mannschaft von Uwe Neuhaus scheiterte an der Harmlosigkeit in der Offensive und den Fehlern in der Defensive.

Es war ein Premierenabend: das erste Auswärtsspiel für Markus Kauczinski als Trainer von St. Pauli, der erste Zweitliga-Einsatz für Markus Schubert im Dynamo-Tor und die erste Partie von Marcel Franke nach seiner Rückkehr nach Dresden. Jubeln konnte am Ende nur Kauczinski, der kurz vor der Winterpause Dynamos Ex-Trainer Olaf Janßen beerbt hatte.

Die beiden Dynamo-Debütanten standen im Mittelpunkt, besonders aber Schubert. Das 19-jährige Eigengewächs vertrat den am Meniskus verletzten Marvin Schwäbe – und wird das wohl noch einige Wochen tun. Jedenfalls hat Neuhaus keinen Grund, seine Entscheidung zu überdenken. Fehler machte Schubert keine, auch nicht beim 0:1. Der erste Schuss der Hamburger landete gleich im Tor. Eine weite Eingabe von Luca-Milan Zander verwertete Waldemar Sobota (8.) direkt, sein Schuss schlug flach neben dem Pfosten ein. Klassischer Fehlstart, doch es hätte für die Dresdner noch schlimmer kommen können. Erst entschärfte Schubert einen Versuch von Bernd Nehrig (10.), bei der folgenden Ecke köpfte Christopher Avevor Dynamos Keeper an.

In dieser herrschte in der Defensive der Schwarz-Gelben Chaos, es fehlte die Zuordnung und der Zugriff. Erst allmählich übernahmen die Hausherren die Regie, waren häufig in Ballbesitz, doch Effektives sprang dabei selten heraus. Spätestens an der Strafraumgrenze war Endstation. Die logische Folge: Dynamo versuchte es mit Fernschüssen, Manuel Konrad, der den am Oberschenkel verletzten Kapitän Marco Hartmann vertrat, zog zweimal knapp vorbei (14./31.). Den Versuch von Paul Seguin (33.) lenkte Pauli-Schlussmann Robin Himmelmann über die Latte. Das war schon die gesamte Ausbeute der ersten Hälfte.

Das Dynamo-Zegnis: Von allem zu wenig zurück 1 von 14 weiter Markus Schubert: Erst streckt er sich vergeblich, bewahrt dann Dynamo gleich zweimal vor dem frühen K.o. Stark auch gegen Dudziak (52.) und Bouhaddouz (81.). 2 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Paul Seguin: Über seine Abwehrseite fällt das 0:1, danach wird er ungewohnt oft offensiv aktiv. Es fehlt Schussglück. Defensiv manchmal zu spät. 4 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Marcel Franke: Gut fünf Jahre nach seinem bislang letzten Einsatz für die SGD macht er seine Sache unaufgeregt, kann das 0:2 aber nicht verhindern. 3 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Florian Ballas: Als Kapitän versucht er, Impulse von hinten zu geben. Lange Bälle sind allerdings nicht das richtige Mittel. Defensiv mit wichtigen Aktionen. 3 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Philip Heise: Vermisst offenbar seinen Spielpartner. Seine Ecken kommen zu kurz. Macht später mehr Dampf, verpasst den Abschluss (79.). 4 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Manuel Konrad: Erkennt, dass mit Kombinationen wenig geht, und schießt bei jeder Gelegenheit aus der Distanz. Hätte zweimal Gelb sehen können. 3 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Sascha Horvath: Kann seine unverhoffte Einsatzchance nicht nutzen. Bemüht, aber es kommt wenig heraus. Im Zweikampf unterlegen. 5 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Rico Benatelli: Mit Licht und Schatten. Läuferisch wie immer top, aber auch einige Ballverluste. Pech, dass sein Schuss geblockt wird (69.). 4 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Niklas Hauptmann: Es ist bezeichnend, dass er nach einer halben Stunde wegen einer Frust-Aktion Gelb sieht. Der Techniker muss sich ins Spiel kämpfen. 4 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Erich Berko: Ist ein Aktivposten, auch wenn ihm bei mancher Aktion das Glück fehlt. Setz vorn die Mitspieler gut ein und arbeitet viel nach hinten. 3 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Peniel Mlapa: Das ist von allem zu wenig, setzt seinen Körper nicht gut ein. Erster Abschluss in der 75.Minute. Verschuldet das 0:3. 6 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Haris Duljevic: Dynamo braucht Schwung und Ideen in der Offensive – der Bosnier bringt das gleich mit seiner ersten Aktion. Durchschlagende Wirkung erzielt jedoch auch er nicht. 3 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Lucas Röser: Kommt nach dem 0:2 als zweite Spitze, macht den Ehrentreffer. 3 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Aias Aosman: Nicht zu bewerten. (SZ/-ler)

Was auch an den katastrophal ausgeführten Standards lag. Sieben Ecken hatte Dynamo bis zur Pause, alle landeten beim Gegner – und meist schon beim ersten Pauli-Spieler, der im Weg stand. Die Ausführung der ruhenden Bälle geriet fast schon zur Slapstick-Nummer, wobei dies bei den Zuschauern auf wenig Gegenliebe stieß. Pfiffe waren auch in der Pause zu hören.

Neuhaus hatte vor dem Spiel eine Überraschung angekündigt – er hielt Wort und setzte Haris Duljevic auf die Bank. Eine bemerkenswerte Entscheidung, schließlich hatte der Cheftrainer den Bosnier zu Dynamos Besten der Hinrunde gekürt. Die logischste aller Erklärungen: Bei der Generalprobe vor einer Woche gegen Mlada Boleslav war der 24-Jährige nicht gerade positiv aufgefallen. Danach hatte Neuhaus generell fehlende Mentalität in der Defensivarbeit bemängelt, Zweikämpfe seien ausgelassen worden. Womöglich war das auch an Duljevic adressiert. Und womöglich hätten die Spione des englischen Zweitligisten Aston Villa, die im Stadion saßen, erst nach 55 Minuten kommen brauchen.

Für Duljevic rückte Sascha Horvath in die Startelf. Dem Österreicher hatte der Trainer während der Vorbereitung eine erfolgreiche Zukunft prognostiziert: „Er wird durchstarten.“ Gegen St. Pauli war davon wenig zu sehen. Der quirlige Rechtsaußen dribbelte sich immer wieder fest und traf oft die falsche Entscheidung. Zudem war er zusammen mit Philip Heise an den schlampig ausgeführten Ecken beteiligt. Nach 55 Minuten brachte der Trainer Duljevic für Horvath.

Die Hamburger hatten sich unmittelbar vor dem Spiel einen weiteren Neuzugang geangelt. Angreifer Dimitrios Diamantakos kam vom VfL Bochum, fehlte aber in Dresden ebenso wie der verletzte Christopher Buchtmann, der beim 2:2 beide Tore erzielt hatte. Ins Gewicht fiel das jedoch kaum. Pauli beschränkte sich auf die Defensivarbeit und gelegentliche Konter, geriet aber nur ganz selten in Gefahr.

Die Dresdner mühten sich nach Kräften, an Einsatz und Willen mangelte es nicht, dafür aber an Ideen, das Bollwerk rund um den Hamburger Strafraum zu knacken. Einer der Konter brachte dann die Entscheidung. Der eingewechselte Richard Neudecker (71.) drückte den Ball nach der Eingabe von Sobota über die Linie, wieder war Schubert chancenlos. Das 0:3 war ein Spiegelbild der gesamten Partie. Der blasse Peniel Mlapa bediente mit einem Freistoß weit in der eigenen Hälfte Sobota, der nach einem Solo und satten Schuss traf (82.). Das 1:3 von Lucas Röser war nur noch Ergebniskorrektur.

„Das Spiel ist richtungsweisend für die Rückrunde“, hatte Florian Ballas vor der Partie gesagt. Es könnte also eine zittrige Restsaison werden für Dynamo. Zumal die Schwarz-Gelben am Sonntag bereits in Sandhausen antreten müssen. Weniger als drei Tage bleiben zur Erholung. „Glücklich ist das sicher nicht“, erklärte Neuhaus. Der Satz passte auch zum Donnerstagabend.

