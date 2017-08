Ein 19-Jähriger wird Schützenkönig Beim 64. Adlerschießen zum Forstfest waren die Damen schneller. Und es gibt Neues im Schießausschuss.

Das sind die besten Schützinnen und Schützen vom 64. Vogelschießen der Lehrer und Gäste beim Kamenzer Forstfest. In der Mitte die Schützenkönigin und der Schützenkönig, eingerahmt von den Marschällen und Kleinoden. © Ina Förster

Genau 91 Männer und 81 Frauen traten am Mittwoch beim 64. Adlerschießen der Lehrer und Gäste zum Kamenzer Forstfest an. Und es wurde wie immer spannend. Nach stundenlangem Wettbewerb und Dauerbeschuss der Adler war gegen 15.30 Uhr noch kein Ende in Sicht – weder bei den Männern noch bei den Frauen.

Fest stand aber schon, dass es eine Veränderung im Schießausschuss gibt. Der Vorsitzende Hartmut von Ramin wurde nach 19 Jahren von Reiner Deutschmann abgelöst. 16.15 Uhr fiel dann der letzte Span des Adlers bei den Damen, obwohl sie später anfangen. Damit heißt die neue Schützenkönigin Ursula Schmidt, Marschallin ist Kerstin Mocker und Kleinod Jana Lachmann. Ursula Schmidt bewies mit 71 Jahren viel Zielwasser und holte sich den Titel. Wie 2015 waren die Damen schneller als die Herren. Die kämpften aber auch nicht mehr allzu lange mit dem Vogel. Nur 15 Minuten später fiel auch der letzte Span ihres Adlers. Als Schützenkönig kann sich der 19-jährige Eric Geßwein feiern lassen, als Marschall Brisko Hubertus und als Kleinod Uwe Behnisch. Schützenkönig Eric Geßwein ist das zweite Mal dabei und wahrscheinlich der jüngste Schützenkönig aller Zeiten. Er ist aus Uhyst und lernt am BSZ in Kamenz. (szo)

zur Startseite