Eiland-Kreisel wird 2018 umgestaltet Bad Muskau, der Landkreis und das Landesamt für Straßenbau und Verkehr haben sich über das weitere Vorgehen verständigt.

Nach jahrelangen Verhandlungen und Gesprächen gibt es nun für die Umgestaltung des Eiland-Kreisels bei Bad Muskau einen Zeitplan. Im Spätsommer werde das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit der Ausschreibung beginnen, und im Frühjahr 2018 ist dann der Baubeginn, teilt Bad Muskaus Bürgermeister Andreas Bänder in der jüngsten Sitzung des Stadtrats mit. Darauf haben sich die Stadt, der Kreis und das Lasuv geeinigt.

Den Großteil der Kosten, die zwischen 60 000 Euro bis 70 000 Euro liegen werden, trägt das Lasuv. Bad Muskau werde sich an der Finanzierung der Bewässerungsanlage beteiligen, sagt Andreas Bänder. Wie hoch der städtische Anteil ausfallen wird, stehe aktuell noch nicht fest. Zuletzt stand dabei eine Zahl von 5 000 Euro im Raum. Die Pücklerstadt will ihren Anteil aufgrund der angespannten Haushaltssituation aber so gering wie möglich halten.

Eigentlich war die Umgestaltung bereits für den Sommer 2014 geplant. Das damals erarbeitete Bepflanzungskonzept mit Hortensien bildet auch die Grundlage der aktuellen Planungen. (SZ/bb)

