Eil-Antrag für den Stadtrat Alternative Liste: Stadträte sollen die Verwaltung sofort für den Autotunnel in die Spur schicken.

Ein Tunnel für Großenhain?

Sie sollen umgehend mit der Deutschen Bahn AG über einen Auto-Tunnel an der Berliner Straße verhandeln und dazu alle Fraktionsvorsitzenden aus dem Stadtrat dazuholen. Sie sollen prüfen, welche Variante beim jetzigen Planungsstand noch machbar ist. Und sie sollen sich darum kümmern, dass Geld für einen Auto-Tunnel herzukommt. Nur eines soll die Verwaltung nicht – alte Beschlüsse nur begründen.

Mit diesem klaren Votum will Stadtrat Kai-Uwe Schwokowski von der Alternativen Liste (AL) die Verwaltung in die Spur für ein Tunnel-Projekt schicken. In einem Eil-Antrag formuliert, soll der Beschlussvorschlag schon zur nächsten Ratssitzung am 8. März auf der Tagesordnung stehen. Eine Bürgerinitiative hat sich inzwischen auch schon gefunden. Sie nennt sich „Tunnelblick“. Die jetzigen Planungen der Bahn reichen bis zur Höhe Mückenschenke. Über den Tunnel Auenstraße zu reden, hat also keinen Sinn mehr. Alles ab Mückenschenke und nördlich wird erst 2020 relevant und ist zumindest zeitlich umsetzbar.

