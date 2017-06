Eigentümer will sich kümmern Der Fußweg vor dem Haus Chemnitzer Straße 11 ist abgesperrt worden. Es droht Gefahr von oben.

Weil Teile vom Haus Chemnitzer Straße 11 in Leisnig herabzustürzen drohen, ist der Gehweg vor dem Haus abgesperrt. © Dietmar Thomas

Die Kommune hat schnell reagiert. Nach einem Hinweis von Statiker Ulrich Reichwald wurde das Gebäude an der Chemnitzer Straße 11, in dem lange Zeit die Bibliothek untergebracht war, begutachtet. Im Ergebnis hat die Kommune eine teilweise Sperrung des Fußweges davor veranlasst. Der Grund: „Blechverkleidungen könnten herabstürzen.“ Das sagte Bauamtsleiter Thomas Schröder. Er informierte zugleich darüber, dass es ihm gelungen ist, mit dem Eigentümer der Immobilie Kontakt aufzunehmen. Der ist, wie Bürgermeister Tobias Goth (CDU) darstellte, ein Österreicher und äußerst schwer zu erreichen. „Ich konnte mit ihm sprechen“, so Schröder. Der Hauseigentümer habe zugesichert, eine Firma zu beauftragen, die die lose scheinenden Elemente sichert beziehungsweise abnimmt. Wie der Bauamtsleiter weiter sagte, soll es binnen der nächsten zwei Monate ein Gespräch mit dem Besitzer des Eckgebäudes und Vertretern der Kommune geben. „Wir wollen mit ihm darüber sprechen, welche Zukunft er für das Gebäude sieht. Möglicherweise gibt es ja Ideen für eine Sanierung, und wir können ihn dabei unterstützen“, sagte er. (DA/sig)

