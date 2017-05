Eigentümer verhindert Autodiebstahl Görlitz. Unbekannte Täter haben am Dienstagabend versucht, gegen 22.20 Uhr einen am Lutherplatz abgestellten Ford Kuga zu klauen. Die Diebe hatten die Rechnung aber nicht mit dem aufmerksamen Eigentümer gemacht. Dieser hatte in seinem Fahrzeug ein zusätzliches Sicherungssystem eingebaut, welches Alarm schlug und ihn auf dem Handy informierte. Durch das schnelle Eingreifen störte der Besitzer die Diebe beim Kurzschließen des Fahrzeuges. Die beiden männlichen Tatverdächtigen flüchteten daraufhin. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren am Tatort. Am Fahrzeug entstand 1000 Euro Schaden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Polizei berät beim Park- und Blütenfest in Kromlau Gablenz. Die sächsische Polizei wird an diesem Sonnabend die Besucher des Park- und Blütenfestes in Kromlau beraten. Die Berufsberaterin der Polizeidirektion Görlitz, Polizeikommissarin Maren Steudner, informiert dort zu Karriere und Einstellungsvoraussetzungen sowie dem Ablauf der Ausbildung oder des Bachelorstudiums der sächsischen Polizei. Zudem sind die Fachberater der polizeilichen Beratungsstelle der Direktion, Polizeihauptkommissar Rolf Kasper und Kriminalhauptkommissar Burkhard Röwer vor Ort. Sie stehen Rede und Antwort zu den Möglichkeiten, sich vor Dieben oder Einbrechern zu schützen. Die Beamten sind von am 3. Juni von 10 Uhr bis 18 Uhr auf der Kavalierhauswiese gerne Ansprechpartner für Ihre Fragen.

Gelegenheit macht Diebe Ebersbach-Neugersdorf. Unbekannte sind bereits vergangene Woche auf ein Grundstück an der Ritterstraße eingedrungen. Dort stahlen sie einen Akku-Rasenmäher der Marke Bosch. Die Diebe nutzten dazu einen günstigen Moment aus, als der Besitzer kurz in sein Haus gegangen war. Der Wert des Diebesguts wurde auf 260 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter.

Umherfliegende Reifenstücke verursachen Unfall Nieder Seifersdorf/Weißenberg. Am Dienstagmittag ist auf der A4 nahe der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf an einem Sattelauflieger während der Fahrt ein Reifen geplatzt. Die umherfliegenden Gummistücke trafen einen vorbeifahrenden Opel und verursachten 1.300 Euro Schaden. Der 55-jährige Autofahrer kam mit dem Schrecken davon.

Scheibe an Fahrzeug eingeschlagen Görlitz. Unbekannte haben am Dienstagvormittag die hintere rechte Seitenscheibe eines VW Polo eingeschlagen. Die 40-jährige Halterin parkte ihr Fahrzeug zuvor gegen 7:30 Uhr an der Struvestraße und bemerkte gegen 12.45 Uhr die zerstörte Scheibe. Sie schätzte den Schaden auf etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung übernommen.

Junger Mann stößt beim Ausparken an Auto Weißwasser. Ein 18-Jähriger hat am Dienstagnachmittag versucht, mit seinem Audi 80 aus einer Parklücke an der Friedrich-Fröbel-Straße in Weißwasser auszuparken. Dabei übersah der junge Mann offensichtlich einen vorbeifahrenden Opel Corsa, in dem ein 18-jähriger Fahrer saß. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde dabei niemand. Der Sachschaden wurde auf 1.800 Euro geschätzt.

Unbekannte stehlen Fahrräder aus Garage Rothenburg. In Rothenburg sind unbekannte Täter zwischen Freitag und Montag in eine Garage an der Mühlgasse eingedrungen. Sie entwendeten daraus zwei Fahrräder. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein schwarzfarbenes Herren-Rennrad KCP RUN 1.0 ALU, Rahmenhöhe 56 cm, im Zeitwert von 200 Euro sowie um ein Herren-Citybike der Marke Diamant Topas Klassik, Farbe grün, Rahmenhöhe 56 cm, mit der Rahmennummer 10TU068DH5263G im Zeitwert von rund 750 Euro. Nach den Fahrrädern wird gefahndet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Polizei erwischt Fahrer ohne Fahrerlaubnis Görlitz / Kodersdorf. Eine Streife der Bundespolizei wurde am Mittwochmorgen auf einen belgischen VW Touran aufmerksam, der auf der Autobahn in Richtung Polen unterwegs war. Sie stoppten das Fahrzeug hinter dem Königshainer Tunnel und kontrollierten den 33-jährigen polnischen Fahrer. Dabei wirkte dieser spätestens ab der Frage nach dem Führerschein ungewöhnlich nervös. Ermittlungen ergaben, dass ihm die polnischen Behörden seinen nationalen Führerschein bereits im August 2015 abgenommen hatten. Eine Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gefertigt. Bereits am Dienstagabend ist ein 43 Jahre alter polnischer Staatsangehöriger wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Pflichtversicherung und Urkundenfälschung angezeigt worden. Sein polnischer Führerschein war 2015 eingezogen, sein Fahrzeug vor einem reichlichen Monat stillgelegt worden. Er war wohl der Meinung, er könne die ursprünglich erteilten deutschen Kennzeichen nach dem Kauf des Citroens und nach dem Aufkleben nachgeahmter Zulassungssiegel ohne weiteres nutzen. Ihn und sein Auto hatte die Bundespolizei auf dem Autobahnrastplatz „An der Neiße“ kontrolliert. Die weiteren Ermittlungen zu diesen beiden Fällen führt nun das Autobahnpolizeirevier Bautzen.

Opel-Fahrer fährt unter Drogen mit gefläschten Kennzeichen Zittau. Am Dienstagnachmittag hat eine Streife der Bundespolizei in Zittau einen 24-jährigen Autofahrer festgestellt, der durch mehrere Verstöße auffiel. Der deutsche Staatsbürger war auf der Schliebenstraße mit seinem Opel Corsa unterwegs, welcher jedoch bereits vergangene Woche außer Betrieb gesetzt wurde und daher nicht mehr versichert war. Zudem befanden sich an dem Fahrzeug gestohlene Kennzeichen. Der junge Mann, der das Auto ohne die erforderliche Fahrerlaubnis bewegte, stand offensichtlich auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogenschnelltest verriet den Konsum von Amphetaminen. Die Beamten begleiteten ihn daher zur Blutentnahme in ein Klinikum. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen.