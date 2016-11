Autofahrer haben Drogen genommen Niesky. Die Polizei hat in Niesky einen Autofahrer erwischt, die unter Drogen stand. Die Beamten kontrollierten am Sonntagmittag einen VW Jetta und dessen Fahrer. Ein Drogentest bei dem 29-Jährigen reagierte positiv auf Amphetamine und Cannabis. Anschließend durchsuchten die Beamten das Fahrzeug und fanden ein Messer. Die Polizisten begleiteten den Mann zur Blutentnahme und fertigten Anzeigen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen und dem Verstoß gegen das Waffengesetz. Wenig später kontrollierte die Streife an der Horkaer Straße ein weiteres Fahrzeug und dessen Fahrerin. Ein Drogentest bei der 19-Jährigen reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten begleiteten sie zur Blutentnahme und fertigten eine Anzeige wegen des Fahrens unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln.

Eigentümer überrascht Garagen-Einbrecher Neusalza-Spremberg. Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in eine Garage an der Talstraße in Neusalza-Spremberg eingebrochen. Die Täter entwendeten unter anderem eine Schneefräse, ein Moped S 51, eine Gartenfräse und einen Balkenmäher. Der Eigentümer überraschte die Diebe, woraufhin diese unerkannt flüchteten. Der Wert der Beute beträgt etwa 4000 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Verkehrsunfall in einer B115-Baustelle Rietschen/Weißkeißel. An der B115 in Rietschen ist es am Sonntagabend es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 82-Jähriger befuhr mit seinem Opel Astra die Umleitungsstrecke neben der B 115 in Richtung Weißkeißel. In einer Linkskurve verlor der Mann offenbar die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er den noch nicht aufgefüllten Straßenteil der B 115 und beschädigte infolgedessen den Vorderreifen und die Ölwanne des Autos. Die Feuerwehr musste zur Beseitigung des Öls ausrücken. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Alle Türschlösser eines Ford beschädigt Görlitz. Unbekannte haben am Sonntag in Görlitz alle Türschlösser an einem Ford Fiesta beschädigt. Die Tat geschah zwischen 0.45 Uhr und 11.10 Uhr im Stadtteil Königshufen am Nordring. Es gelang den Tätern nicht, in den parkenden Wagen einzudringen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden bezifferte der Eigentümer mit mehreren einhundert Euro.

Polizisten stoppen alkoholisierten Autofahrer Löbau. Polizisten haben in Löbau einen alkoholisierten Autofahrer gestoppt. Eine Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland kontrollierte am Sonntagmorgen einen VW Caddy auf der Weißenberger Straße. Ein Atemalkoholtest beim 52-jährigen Fahrer ergab ein Ergebnis von umgerechnet 0,6 Promille. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und erstatteten Anzeige. Bei einem erstmaligen Verstoß sieht der Tatbestandskatalog zur Ahndung der Ordnungswidrigkeit ein Bußgeld von 500 Euro, einen Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte im Zentralregister vor. Die zuständige Bußgeldstelle wird sich weiter mit dem Fall befassen.