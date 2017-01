Eigentümer überrascht Einbrecher Ein Mann ist in ein Haus an der Südoststraße in Görlitz eingedrungen und flüchtete kurz darauf – ohne etwas stehlen zu können.

Symbolbild © Nicolas Armer/dpa

Die Polizei hat heute Früh, gegen 4 Uhr, einen Wohnungseinbrecher stellen können. Der Mann war zuvor in ein Haus an der Südoststraße in Görlitz eingedrungen. Über ein Kellerfenster gelang er letztlich bis ins Wohnzimmer. „Dort überraschte ihn der Eigentümer“, berichtet Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht. Der Eigentümer hingegen informierte die Polizei. So konnte eine Streife des Görlitzer Reviers den 33-jährigen Deutschen noch in der Nähe stellen und vorläufig festnehmen.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen. Es werde auch zu prüfen sein, inwieweit der Görlitzer für weitere Taten verantwortlich sei, so der Sprecher. (szo/tc)

